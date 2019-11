Po desetiletích, která věnoval sbírání starých Golfů, otevřel Rakušan Josef Juza ve Stockerau severně od Vídně Golfsrudel Museum, tedy muzeum Golfů.



„Stálo mě to hodně času a úsilí, nicméně veškerá snaha se vyplatila,“ říká hrdý majitel. Muzeum je otevřeno od dubna do října, a to o víkendech a ve dnech státních svátků od 8 do 18 hodin. Za vstupné zaplatí dospělý návštěvník 9 eur, děti do 15 let mají vstup zdarma.