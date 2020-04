Úžasná sbírka 200 šlapacích aut je k mání za tři miliony. Jen do Česka

Muzeum autíček a hraček Unikátní muzeum ve zrekonstruovaném zámku Příseka nabízí expozice plechových autíček, raritních modelů i vzácných kousků, ale také hraček, se kterými jsme si hráli jako malí. Běžná otevírací doba:

září - červen :

pondělí – pátek: 10.00 – 18.00, sobota, neděle a svátky: 09.00 – 18.00

červenec - srpen:

denně včetně svátků: 09.00 – 18.00



Momentálně kvůli mimořádnému vládnímu nařízení je muzeum zavřené.





Dospělí:100 korun

Děti (3-15 let): 50 korun

Studenti SŠ a VŠ (do 26 let), senioři, ZTP: 50 korun

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 – 3 děti do 15 let): 200 korun Podrobné informace na webu muzea nebo na facebookovém profilu: Muzeum autíček - Zámek Příseka