Majákům uhněte vždycky. Kvůli nim můžete vjet i do křižovatky na červenou

Na sociálních sítích objevil velmi zvláštní příspěvek. Pisatel si v něm stěžoval na to, že byl účastníkem nehody se sanitkou, která jela pod majáky. Zarytě tvrdí, že sanita jela prázdná, bez pacienta, takže měla dle nějakého domnělého nařízení dodržovat rychlost. Přijde vám to úsměvné? Vzhledem k diskuzi pod příspěvkem, kde řada diskutujících tvrdila to samé, je asi dobré si připomenout, jak se jako řidiči máme k majákům a sirénám chovat.

Zdenda Milimetr Rajman Dnes mě smetla, sanitka na strakonický směrem do Prahy za radarem, kde je upravená rychlost 50 km/hod, byla na majákách, ale bez pacienta, to znamená že by měla dodržovat rychlost dle nařízení, bez pacienta, musí dodržovat rychlost,co z toho vyplívá že jsem s autem, byl nekompromisně odstraněn do svodidel a čeká mě oprava a taky spousta zdržení způsobené nehodou.

To vám byla rána, co už teď omlouvám se za zdržování, všem řidičům dnes na strakonický směrem do Prahy, tvl já mám smůlu tečka 7 26

Nezmatkujte a zapomeňte na varovné blinkry

Začneme tím, s čím má řada řidičů stále velký problém, tedy záchranářskou uličkou. Jakkoliv ji máme spojenou spíše s dálnicemi, pamatovat bychom na ni měli i ve městech, typicky třeba na pražské Jižní spojce.

Základem je uličku utvářet už při dojezdu do kolony. Řidiči v pravém a prostředním pruhu se vždy řadí co nejvíce doprava. Řidiči v levém zase doleva. Vždy si za autem před sebou nechávejte dost místa na případnou manipulaci s vozidlem. Auta odtahových služeb nebo hasičů bývají opravdu velká a potřebují dost místa. A ano, připomínáme, že záchranářská nebo bezpečnostní ulička slouží také pro odtahovky. Ale jen pro ty, které jedou k místu nehody před kolonou. Díky nim se kolona rozjede, tak myslete i na místo pro ně.

Ale co když se za vámi objeví majáky při běžné jízdě? Platí hlavně zachovat klid. Zmatkováním vše jen zhoršíte. Nikdy nepoužívejte varovné blinkry! Ty jsou určeny jen pro upozornění na nějaký problém. Pokud je to jen trochu možné, vyhoďte pravý blinkr a uhněte doprava. Pokud jsou všude auta a jedete třeba v levém pruhu, vyhoďte levý a uhněte co nejvíce to je možné doleva. Hlavně uhněte včas, nečekejte na to, až budou složky IZS přímo za vámi. Už to je pro ně zdržení.

„V případě, že ve své blízkosti uvidíte blikající majáky nebo uslyšíte sirénu záchranářů, buďte maximálně opatrní a ohleduplní k projíždějícím vozidlům s právem přednostní jízdy. Především se vůči těmto vozidlům chovejte čitelně. Včas signalizujte, že přibrzďujete nebo uhýbáte z cesty. V žádném případě před takovým vozidlem nebrzděte a nezastavujte! Zásahová vozidla se obvykle pohybují vysokou rychlostí, často to jsou vozidla velmi těžká. Náhlé zastavení na místě pro ně není možné. Vždy se snažte co nejdříve opustit koridor průjezdu vozidla i za cenu pokračování v jízdě vpřed po nezbytně nutnou dobu. Počítejte také s reakcemi ostatních řidičů – někteří mohou při zaslechnutí sirény začít zmatkovat. Zvláště ve městě nebo v husté zástavbě nemusí řidiči ihned rozpoznat, ze kterého směru vozidlo záchranářů přijíždí. Ztlumte proto rádio, stáhněte okénka a zjistěte, odkud výstražný signál přichází. Jedině tak budete moci adekvátně reagovat,“ radí Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

A co semafory?

Snadno se může stát, že budete potřebovat uhnout složkám IZS ve chvíli, kdy stojíte na semaforech na červenou. V takovou chvíli můžete legálně projet na červenou, ale jen velmi opatrně. Křižovatku nemusíte projet, stačí si do křižovatky jen najet tak, aby auto s majáky mohlo projet. A nebojte, pokuta vám v tomto případě nepřijde! „Můžete vjet i na krajnici mimo vozovku, a je-li to potřeba i do křižovatky na červenou,“ uvádí ředitelství policie Libereckého kraje.

A jak se to má s chodci? Nesmí zapomínat na to, že ačkoliv mají na semaforu zelenou, nesmí na přechod v případě blížících se složek IZS pod majáky vkročit. Je to auto se zapnutým majákem, které má v tu chvíli přednost. A opakujeme, je úplně jedno, jestli sanitka jede prázdná nebo s pacientem, je jedno, jestli mají policisté v autě podezřelého a hasiči jedou k nehodě nebo sundávat koťátko ze stromu. Jakmile jedou pod majáky, mají přednost. A pozor, přednost mají s majáky také vojáci, městští strážníci, báňská záchranka, hygienické stanice, plynaři, elektrikáři, ale i horská služba.