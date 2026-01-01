náhledy
Sedm titulů mistra světa s bájnými lanciemi, tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, to je Sandro Munari, velikán rally, který zemřel 28. února 2026 v Bologni ve věku 85 let po dlouhé nemoci.
Autor: Lancia
Býval prvním opravdovým profesionálem světa automobilových soutěží, který v těchto aspektech dlouho zaostával za formulovými závody. Sandro byl přirozeným talentem a volantem uměl ve své době točit jako nikdo jiný. Bylo mu jedno, jestli jede na šotolině, sněhu či asfaltu, všude byl proklatě rychlý, což mu časem vyneslo přezdívku „Drak z Cavarzere“; v tomto městečku na dohled Benátek se 27. března 1940 narodil.
Autor: Profimedia.cz
Munari byl také novátorem mimo kabinu soutěžáku, do svého sportu vnesl dosud nevídané prvky související s přípravou na soutěže. Jako jeden z prvních jezdců věnoval hodně času atletickému tréninku a důraz kladl také na vhodnou stravu a životosprávu obecně.
Autor: Profimedia.cz
Velmi se tím zasloužil o posun romantického obrazu tvrdého a syrového rallyového závodníka do podoby profesionála volantu, který je v intenzivním kontaktu s mechaniky a inženýry při vývoji vozu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dávno předtím, než se stal „drakem“, se objevil Munari ve světě rallye jako spolujezdec, když ve 24 letech ze sedadla Alfy Giulia „četl noty“ hvězdě tehdejšího soutěžního světa Arnaldu Cavallarihovi. Přes úspěchy ho to však více táhlo za volant. Výsledky se brzy dostavily a v letech 1967 a 1969 se Sandro stal mistrem rodné země.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stal továrním jezdcem týmu Lancia, který v té době do soutěží nasazoval vozy Fulvia HF (na snímku červený vůz ve společnosti dalších rallyových legend Lancie). Na mezinárodní scéně s ní poprvé vítězí v korsické rally 1967 a následuje celá řady vynikajících úspěchů včetně čtyř vítězství v Rally Monte-Carlo. Jednou se „Drak“ ukázal také u nás, když na Rally Vltava 1973 svedl se svou Fulvií nezapomenutelný souboj s jinou legendou, Walterem Röhrlem na opelu.
Autor: Stellantis
Tou dobou už v turínských dílnách finišovaly práce na bájném stroji, který vešel ve známost jako Lancia Stratos. Šlo o historicky první vůz, který byl od začátku stavěn jako speciál pro automobilové soutěže. Zbrusu nové auto bylo vystavěno okolo skvostného motoru Ferrari-Dino. Vidlicový šestiválec 2x OHC o objemu 2,4 litru byl tím nejlepším, co se kdy v této konfiguraci postavilo. Byl schopen točit až 10 000 otáček a u Lancie jej v průběhu let vypiplali k výkonu přes 300 koní.
Autor: Lancia
Ve Stratosu měl své místo napříč hned za zády řidiče, tedy uprostřed, hnána byla přirozeně výhradně zadní kola. Ve své době šlo o bezkonkurenční stroj třeba i díky tomu, že konstrukce počítala s nutností snadného přístupu k nejdůležitějším skupinám vozu, takže se uprostřed erzet snadno opravoval. V sériové verzi vzniklo pouze homologačních 492 kusů, které byly vyrobeny v letech 1973–75, nové však byly vinou enormní ceny a ropné krize k mání ještě v roce 1980!
Autor: Lancia
Právě Sandro Munari Stratos proslavil nejvíce. V letech 1974–77 jej přivedl k vítězství hned sedmkrát, vůbec poslední vítězství v mistrovství světa (jinak celkem čtyři) dobyl na krásné Lancii z pera Marcela Gandiniho Bernard Darniche až v roce 1981, tedy v roce, kdy Stratosu končila mezinárodní homologace.
Autor: Lancia
Pro Munariho byly starty se Stratosem zenitem jeho kariéry, po kterých už přišel pozvolný útlum – končil 44 letech. Po dvaceti letech permanentního adrenalinu už znovu těžko hledal motivaci usedat za horký volant. Stihl si však kromě Lancie vyzkoušet třeba ještě Fiat 131 Abarth, Porsche 911 nebo Toyotu Celica, startoval i na původním Dakaru nebo v populární Rally Faraonů.
Autor: Lancia
Autor: Lancia
Autor: Lancia