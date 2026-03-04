|
Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra
Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Čína vyhlásila válku autům bez tlačítek, s volanto-řídítky a výsuvnými klikami
Země, která byla symbolem digitální ofenzivy, najednou vrací do hry mechaniku. Čína chce kvůli bezpečnosti do aut nazpět mechanická tlačítka, klasické kliky a normální volanty. Vzhledem k tomu, že je...
Jogger je obr, co nemá konkurenta. Bazarovky se nebojte, dacie jsou spolehlivé
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...
Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku
Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční...
Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...
Utajený šampion 4×4. Všechna suzuki umí zabrat všemi čtyřmi
Od mechanického řešení ve Swiftu přes elektronicky řízený AllGrip Select až po dvoumotorovou elektrickou e Vitaru. Na testovacím polygonu v rakouských Alpách jsme porovnali všechny aktuální systémy...
V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky
Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...
Rakouská policie končí s elektroauty, vrací se k dieselům
„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...