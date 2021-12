Autonovinky: další čínský útok na Teslu, šlapací karavanoloď a vodík v blátě

Elektrokolo, loď a karavan v jednom

Z-triton není vlastně ani elektrokolo, ani loď, ani karavan, ale všechny tyto věci spojuje v jediném balení. Navrhl a postavil ho lotyšský cestovatel Aigars Lauzis. Po šestiletém pobytu v Londýně se vydal na sólovou cyklistickou cestu Eurasií, během níž ujel 30 000 km a během čtyř let si udělal zastávky v Istanbulu, Dubaji, Singapuru a Šanghaji, kde pracoval jako designér. A právě v Číně se zrodila myšlenka na šlapací vozidlo, které by mu v případě potřeby dokázalo poskytnout místo ke spánku.

Po návratu do Lotyšska založil studio Zeltini a pustil se do projektu. Prostřednictvím 3D tisku v roce 2019 vznikl první prototyp a po testovací fázi Lauzis představil veřejnosti svůj výtvor během velkého evropského turné do Ženevy, Paříže, Amsterdamu a Berlína. Kromě zájemců o koupi našel i několik investorů. Navíc s nástupem covidové pandemie Z-triton dostal další smysl: možnost cestovat zcela nezávisle na nutnosti hledat ubytování.

Do vnitřního prostoru s kuchyňkou se vejdou dva dospělí a součástí výbavy je nabíjecí kabel, skládací vesla a malá kotva. Ve vodě se přední cyklistická část zvedne a dvě zadní kola se skládají do prostoru pro plováky.

Z-Triton je schválen jako elektrická tříkolka. Na délku měří 3,9 metru a její hmotnost je cca 200 kg. Jako obojživelné vozidlo dokáže ve sladké vodě plout prostřednictvím přívěsného motoru rychlostí 5 km/h a má dosah až 20 km. Po přeměně na elektrokolo je tento zvláštní hybrid poháněn dvěma 250W elektrickými motory, připojenými k 36V baterii. Je prý schopen dosáhnout rychlosti 25 km/h a ujet až 50 km. Z-Triton má kromě sedadla řidiče i sklopné sedadlo pro spolujezdce, ale také speciální pro domácí mazlíčky, kotoučové brzdy a také šestici solárních článků pro dobíjení energie. Máte zájem? Pak si připravte téměř 350 tisíc korun.