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Španělsko kolonií čínského autoprůmyslu? Chystá se továrna na elektromobily

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Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř pětimetrového sedanu s plug-in hybridním pohonem. Vypadá trochu jako Audi A6, ale v Číně i nejvybavenější verze vyjde na necelých 340 tisíc korun, tedy levněji než u nás základní Škoda Fabia. | foto: Roewe

František Dvořák
  13:00
MG oznámilo svůj první výrobní závod na evropské pevnině. Fabrika se bude nacházet v Galicii ve Španělsku u města Ferrol v provincii La Coruña, vytvoří 2 000 pracovních míst napříč Evropou a představuje investici ve výši přibližně 200 milionů eur. Zahájení výroby je plánováno na rok 2028 s roční kapacitou až 120 000 vozidel.

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„Plán je začít se stavbou v roce 2027 a zprovoznit továrnu před koncem roku 2028,“ řekl šéf regionu Alfonso Rueda na tiskové konferenci. Cílem je podle něj vyrábět 120 000 vozů ročně. Počáteční náklady budou činit 200 milionů eur (4,86 miliardy Kč) a vzniknout by mělo 2 300 pracovních míst, dodal.

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Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení...

MG oznámilo svůj první výrobní závod na evropské pevnině. Fabrika se bude nacházet v Galicii ve Španělsku u města Ferrol v provincii La Coruña, vytvoří 2 000 pracovních míst napříč Evropou...

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