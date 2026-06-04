„Plán je začít se stavbou v roce 2027 a zprovoznit továrnu před koncem roku 2028,“ řekl šéf regionu Alfonso Rueda na tiskové konferenci. Cílem je podle něj vyrábět 120 000 vozů ročně. Počáteční náklady budou činit 200 milionů eur (4,86 miliardy Kč) a vzniknout by mělo 2 300 pracovních míst, dodal.
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Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních pěti měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně.
Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?
Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...
KVÍZ: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?
Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.
Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce
Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...
Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává
Snad pomůže požehnání od papeže, musí si po lavině negativních reakcí říkat v Maranellu. „Skutečná inovace není demokratická. Průlomové myšlenky zřídkakdy vznikají z okamžitého konsenzu,“ říká...
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Nosorožec hlásí příchod. Modernizovaný jihokorejský pracant utáhne až 3,5 tuny
Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce. Další generace modelu Musso s přídomkem Grand se vzhledově blíží americkým pick-upům. Pod kapotou si ale tento jihokorejský...
Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho
Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...