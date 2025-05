Stačí špatně došlápnout, třeba jen ze schodů, a sádra je na světě. Nebo si přivřete malíček do dveří a skončíte třeba i s ortézou. A o následcích lyžování nebo jízdy na kole asi nemusíme moc dlouho vyprávět. Všechny tyto situace ale mohou velmi rychle skončit tak, že sotva chodíte. Nebo se nemůžete ani podrbat. Co ale s řízením?

Pro řadu lidí je auto denním chlebem. Někdo si s jeho pomocí vydělává, jiný se bez něj nedostane do práce či s dětmi do škol. Pokud však má řidič nějaké zranění, je dobré si řízení raději rozmyslet. Ano, především ti, kteří řídí auto s automatickou převodovkou to mají i se zraněním jednodušší, ale policisté, případně pojišťovny by v některých případech takového řidiče jen neradi viděli v provozu.

Patnáctiletý mladík se sádrou na ruce naboural s tímto autem do rohového domu.

Nutno ale říct, že zákon nijak řízení se zraněním, sádrou nebo ortézou nezakazuje. „To ale ještě neznamená, že je to automaticky povoleno. Konkrétně totiž říká, že řidič je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Takže když už tedy musíte jet, byť nejste ve stoprocentní kondici, v prvé řadě jeďte opravdu opatrně. Myslete hodně dopředu, a i za ostatní. Je potřeba se, pokud je to jen trochu možné, za každou cenu vyhnout jakékoliv zbytečné krizové situaci.

Je třeba si uvědomit, že schopnosti se zraněním klesají, takže jakmile zranění či nemoc jakkoli snižuje schopnost řídit auto, řidič by za volant sedat neměl. Je ale samozřejmě otázkou, jak ta svá omezení správně vyhodnotit. Chce to trochu selského rozumu. Pokud máte sádru od chodidla až nad koleno, řídit byste opravdu neměli. Pokud máte zlomená žebra, a i jen silnější nadechnutí cítíte až do morku kosti, tak také ne. naražený palec na ruce, rozbité koleno nebo namožené svaly z tělocvičny jsou asi v pohodě. Především, když máte automat.

„Mohlo by se zdát, že celá věc je pouze na posouzení řidiče. V případě silniční kontroly ale bude o případné pokutě (ve výši až 2 000 Kč) nebo i zákazu dalšího pokračování jízdy rozhodovat příslušný policista či policistka. Na to nezapomínejte a raději nic neriskujte. Pokud váháte, jak své zranění vyhodnotit a jestli za volant skutečně sednout, požádejte o radu svého ošetřujícího lékaře,“ doplnili specialisté společnosti Kalkulátor.cz.

Policisté kontrolují řidiče v Praze na Barrandovském mostě. (21. března 2025)

A pozor, nejde jen o policii a dvoutisícovou pokutu. Ta je vlastně velmi nízká oproti situaci, kdy jako zraněný řidič způsobíte nehodu. Jakkoliv jsou každé takové případy posuzovány individuálně, pojišťovna může přezkoumávat to, jaký vliv vaše zranění na vzniklou nehodu mělo. A ve chvíli, kdy zjistí, že nějakou ano, může krátit pojistné plnění, v některých případech klidně i odmítnout. A to znamená, že kromě pokuty budete hradit veškeré způsobené škody. A ani sebelepší havarijní či jiné pojištění vám opravdu nepomůže.