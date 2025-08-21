Novela zákona o silničním provozu, kterou ve slovenském parlamentu předložil poslanec za stranu SMER Ľubomír Vážny, by měla zavést i maximální rychlost na chodníku. Kdo ji nedodrží, může dostat pokutu.
Novela, která se zabývá hlavně problematikou elektrických koloběžek, se má týkat i bezpečnosti chodců na chodníku. „Předkladatel upozornil na narůstající počet kolizí mezi nimi a uživateli elektrických koloběžek, kol či jiných prostředků s pomocným motorkem,“ popisuje server pluska.sk. „Podle statistik bylo například jen v Bratislavě za první čtvrtletí roku 2023 zaznamenáno deset kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, přičemž jedna z nich bohužel skončila tragicky,“ konstatoval poslanec.
„Nezaznamenaných nehod je ale mnohem víc. Tento negativní trend má stoupající tendenci, což žádá potřebu preventivních opatření na ochranu zdraví a života obyvatel. Navrhovaná úprava proto mimo jiné zavádí i definici dosud chybějící hodnoty rychlosti chůze, a to na hodnotu 6 km/h,“ přibližuje Vážny.
Tato rychlost má vycházet z horní hranice průměrné rychlosti běžné chůze dospělého člověka. „Při této rychlosti je energie nárazu při kontaktu s chodcem minimální a riziko vážných zranění je výrazně nižší,“ uvádí pluska.sk.
„Zavedení této definice bude mít praktický význam i při dokazování porušení pravidel ze strany cyklistů a uživatelů jiných dopravních prostředků na chodnících, zejména v případech, kdy je třeba objektivně určit, zda došlo k překročení přiměřené rychlosti pohybu v prostoru určeném primárně pro chodce,“ cituje poslance DennikN.
„Pokud má být opravdu cílem regulace provozu po chodnících prostředků spadajících do tzv. mikromobility, pak je mnohem jednodušší stanovit pravidla, za kterých se tyto věci mohou na chodníku používat. Například v Česku platí, že člověk na koloběžce je z pohledu zákona to samé co cyklista. A to mimo jiné znamená, že na chodníku musí koloběžku vést vedle sebe a nesmí na ní jezdit. Ačkoli na to mnozí kašlou,“ komentuje magazín Autobible.
U radarů, které používá policie k měření rychosti aut, bývají udávány různé minimální rychlosti, které je zařízení schopno měřit, obvykle od 10 či 20 kilometrů v hodině, někdy bývá udávána pětikilometrová rychlost, ovšem ve všech případech je třeba počítat s odchylkou měření. Běháním se udržují v kondici a čistí si hlavu určitě i slovenští poslanci, tak snad bizarní nápad svého kolegy shodí rázně ze stolu.