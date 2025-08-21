GLOSA: Na Slovensku pokuta za rychlou chůzi? Parlament bude jednat o limitu

František Dvořák
Pitomosti se dostávají na program jednání snad všech parlamentů světa. O asi nejbizarnějším návrhu teď budou jednat na Slovensku. Nápad na omezení maximální rychlosti pohybu na chodníku je myšlen zcela vážně. Jak by šestikilometrovou maximálku měřili a vymáhali policisté, si zatím nelze ani domýšlet.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Novela zákona o silničním provozu, kterou ve slovenském parlamentu předložil poslanec za stranu SMER Ľubomír Vážny, by měla zavést i maximální rychlost na chodníku. Kdo ji nedodrží, může dostat pokutu.

Novela, která se zabývá hlavně problematikou elektrických koloběžek, se má týkat i bezpečnosti chodců na chodníku. „Předkladatel upozornil na narůstající počet kolizí mezi nimi a uživateli elektrických koloběžek, kol či jiných prostředků s pomocným motorkem,“ popisuje server pluska.sk. „Podle statistik bylo například jen v Bratislavě za první čtvrtletí roku 2023 zaznamenáno deset kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, přičemž jedna z nich bohužel skončila tragicky,“ konstatoval poslanec.

„Nezaznamenaných nehod je ale mnohem víc. Tento negativní trend má stoupající tendenci, což žádá potřebu preventivních opatření na ochranu zdraví a života obyvatel. Navrhovaná úprava proto mimo jiné zavádí i definici dosud chybějící hodnoty rychlosti chůze, a to na hodnotu 6 km/h,“ přibližuje Vážny.

Tato rychlost má vycházet z horní hranice průměrné rychlosti běžné chůze dospělého člověka. „Při této rychlosti je energie nárazu při kontaktu s chodcem minimální a riziko vážných zranění je výrazně nižší,“ uvádí pluska.sk.

„Zavedení této definice bude mít praktický význam i při dokazování porušení pravidel ze strany cyklistů a uživatelů jiných dopravních prostředků na chodnících, zejména v případech, kdy je třeba objektivně určit, zda došlo k překročení přiměřené rychlosti pohybu v prostoru určeném primárně pro chodce,“ cituje poslance DennikN.

Typická švihlá chůze (the silly walk) a la Monty Python

„Pokud má být opravdu cílem regulace provozu po chodnících prostředků spadajících do tzv. mikromobility, pak je mnohem jednodušší stanovit pravidla, za kterých se tyto věci mohou na chodníku používat. Například v Česku platí, že člověk na koloběžce je z pohledu zákona to samé co cyklista. A to mimo jiné znamená, že na chodníku musí koloběžku vést vedle sebe a nesmí na ní jezdit. Ačkoli na to mnozí kašlou,“ komentuje magazín Autobible.

U radarů, které používá policie k měření rychosti aut, bývají udávány různé minimální rychlosti, které je zařízení schopno měřit, obvykle od 10 či 20 kilometrů v hodině, někdy bývá udávána pětikilometrová rychlost, ovšem ve všech případech je třeba počítat s odchylkou měření. Běháním se udržují v kondici a čistí si hlavu určitě i slovenští poslanci, tak snad bizarní nápad svého kolegy shodí rázně ze stolu.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

GM a Hyundai plánují společný vývoj vozů, chtějí tak čelit čínské konkurenci

Americká automobilka General Motors hodlá společně s jihokorejským konkurentem Hyundai Motor vyvinout pět nových modelů. Firmy o tom informovaly ve společné tiskové zprávě. Automobilky chtějí...

21. srpna 2025

Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole

Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k...

21. srpna 2025

GLOSA: Na Slovensku pokuta za rychlou chůzi? Parlament bude jednat o limitu

Pitomosti se dostávají na program jednání snad všech parlamentů světa. O asi nejbizarnějším návrhu teď budou jednat na Slovensku. Nápad na omezení maximální rychlosti pohybu na chodníku je myšlen...

21. srpna 2025

Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...

20. srpna 2025,  aktualizováno  14:48

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

20. srpna 2025

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...

20. srpna 2025

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

19. srpna 2025

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.

19. srpna 2025

Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...

19. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

18. srpna 2025,  aktualizováno  15:27

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.