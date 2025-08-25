Elektromobily jsou často prezentovány jako to správné ekologické řešení, dobré pro člověka i pro životní prostředí. Ale zdá se, že skrývají víc než jedno špinavé tajemství. Protentokrát nejde ani tak o suroviny a materiály potřebné k jejich sestavení, které se dobývají velmi neekologickým způsobem. Ani o to, odkud vlastně pochází elektřina potřebná k jejich provozu. Jde o „čistotu“ samotného procesu jejich dobíjení.
Výzkumníci z Fakulty veřejného zdraví Kalifornské univerzity v Los Angeles se totiž pustili do měření kvality ovzduší u rychlodobíjecích stanic a byli víc než překvapení tím, jak silně je znečištěné jejich bezprostřední okolí.
V krátkosti, jak uvádí Bloomberg: koncentrace prachových polétavých částic menších 2,5 mikrometru, tzv. PM 2.5, dosahovala v okolí rychlodobíjecích stanic hodnoty okolo 15 mikrogramů na metr krychlový.
Nezní to tak, že by to hned zabolelo. A právě proto je tuto suše podanou informaci třeba dát do širších souvislostí. Běžně totiž v prašném prostředí ne zrovna čistým ovzduším proslulé metropole Los Angeles naměříte koncentrace PM 2.5 mezi sedmi až osmi mikrogramy na metr krychlový. A na hodně rušných křižovatkách a dálničních nájezdech pak okolo 10–11 mikrogramů.
Jinými slovy, kvalita vzduchu byla na rychlodobíjecích stanicích srovnatelně horší, než v některých městských lokalitách v dopravní špičce.