Elektromobilita k nevydýchání. U nabíječek je vzduch horší než u dálnic

Radomír Dohnal
Jaký je dopad provozu elektromobilů na veřejné zdraví? Ta otázka dosud platila za spolehlivě vyřešenou, než se v Kalifornii skupina výzkumníků pustila do přeměřování čistoty ovzduší v okolí dobíjecích stanic. Zjistili, že kolem nabíječek je vzduch víc znečištěný než na benzínkách u dálnic.
Část 1/5

Elektromobily jsou často prezentovány jako to správné ekologické řešení, dobré pro člověka i pro životní prostředí. Ale zdá se, že skrývají víc než jedno špinavé tajemství. Protentokrát nejde ani tak o suroviny a materiály potřebné k jejich sestavení, které se dobývají velmi neekologickým způsobem. Ani o to, odkud vlastně pochází elektřina potřebná k jejich provozu. Jde o „čistotu“ samotného procesu jejich dobíjení.

Výzkumníci z Fakulty veřejného zdraví Kalifornské univerzity v Los Angeles se totiž pustili do měření kvality ovzduší u rychlodobíjecích stanic a byli víc než překvapení tím, jak silně je znečištěné jejich bezprostřední okolí.

V krátkosti, jak uvádí Bloomberg: koncentrace prachových polétavých částic menších 2,5 mikrometru, tzv. PM 2.5, dosahovala v okolí rychlodobíjecích stanic hodnoty okolo 15 mikrogramů na metr krychlový.

Dobrá rada zdarma? Když dobíjíte, běžte se raději projít někam na čerstvý vzduch. Kolem rychlodobíjecích stanic je ovzduší doslova k nevydýchání.

Nezní to tak, že by to hned zabolelo. A právě proto je tuto suše podanou informaci třeba dát do širších souvislostí. Běžně totiž v prašném prostředí ne zrovna čistým ovzduším proslulé metropole Los Angeles naměříte koncentrace PM 2.5 mezi sedmi až osmi mikrogramy na metr krychlový. A na hodně rušných křižovatkách a dálničních nájezdech pak okolo 10–11 mikrogramů.

Jinými slovy, kvalita vzduchu byla na rychlodobíjecích stanicích srovnatelně horší, než v některých městských lokalitách v dopravní špičce.



Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Kia zahájila na Slovensku výrobu elektromobilu. Nástupce ceedu pokřtil Jágr

Kia spustila výrobu elektromobilů v Evropě. První vůz pokřtil v Žilině Jaromír...

Korejská automobilka Kia zahájila tento týden ve své slovenské továrně výrobu vozidel nižší střední...

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Faceliftovaná Kia ceed

VIDEO Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na...

Neodbytná paní Jechová se ve slavné komedii ptá na sklep nebo půdu, Češi teď k bytům chtějí dobíječky

V Česku lze tankovat elektřinu do baterií elektrovozidel na více než sedmi...

Technologický pokrok nasadil tempo, kterému rychlost českého stavebního řízení ani zdaleka nestačí....

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického...

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto...

Návrh na povinné elektromobily naštval Němce, Brusel to jen tak neprotlačí

Hyundai Inster

Velký poprask způsobila v Německu údajná úvaha Bruselu nařídit firmám a autopůjčovnám povinný nákup...

Nejčtenější

Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole

Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí

Nejmenším továrně vyráběným klasickým karavanem východoněmecké provenience byl LC9-200, jehož nástavba měla délku pouhé dva metry. Tento karavan byl speciálně navržen pro tažení trabanty. K malému,...

25. srpna 2025

Elektromobilita k nevydýchání. U nabíječek je vzduch horší než u dálnic

Jaký je dopad provozu elektromobilů na veřejné zdraví? Ta otázka dosud platila za spolehlivě vyřešenou, než se v Kalifornii skupina výzkumníků pustila do přeměřování čistoty ovzduší v okolí...

25. srpna 2025

Ráj milovníků techniky: dvě muzea plná aut a letadel jsou tip na skvělý výlet

Sinsheim a Speyr – dvě technická muzea půl hodiny od sebe. Jedno láká na prohlídku letadel Concordu a TU-144, druhé na ruský raketoplán Buran. Obě k tomu nabízejí hromadu osobních aut i dalších...

24. srpna 2025

Kia zahájila na Slovensku výrobu elektromobilu. Nástupce ceedu pokřtil Jágr

Korejská automobilka Kia zahájila tento týden ve své slovenské továrně výrobu vozidel nižší střední třídy EV4. Jde o první plně elektrické auto této značky, které společnost montuje v Evropě. Nový...

23. srpna 2025

Velká očekávání a větší zklamání. Robotaxi od Tesly v Austinu neboduje

Nabídka projížďky plně autonomním vozem zní lákavě, jako z blízké budoucnosti. Nejspíš proto se se zahájením provozu služeb Robotaxi v texaském Austinu pojila tak velká očekávání. A také velká...

22. srpna 2025

Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....

22. srpna 2025

GM a Hyundai plánují společný vývoj vozů, chtějí tak čelit čínské konkurenci

Americká automobilka General Motors hodlá společně s jihokorejským konkurentem Hyundai Motor vyvinout pět nových modelů. Firmy o tom informovaly ve společné tiskové zprávě. Automobilky chtějí...

21. srpna 2025

Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole

Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k...

21. srpna 2025

GLOSA: Na Slovensku pokuta za rychlou chůzi? Parlament bude jednat o limitu

Pitomosti se dostávají na program jednání snad všech parlamentů světa. O asi nejbizarnějším návrhu teď budou jednat na Slovensku. Nápad na omezení maximální rychlosti pohybu na chodníku je myšlen...

21. srpna 2025

Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...

20. srpna 2025,  aktualizováno  14:48

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

20. srpna 2025

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...

20. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.