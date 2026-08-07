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Rychle a zběsile do šrotu. Z natáčení bylo demoliční derby tisíců aut

Radomír Dohnal
Fanoušci obdivují při sledování rychlá auta, ale tato filmová série proslula spíše jejich ničením. Natočení prvních deseti dílů Rychle a zběsile nestačí vystihnout jen kasovními zisky, ale rovněž tisícovkami naprosto zdemolovaných vozů. Kdy se z hitu o nelegálních závodech stalo destrukční derby?

Když v roce 2001 vyrazilo do kin první Rychle a zběsile, akční podívaná v režii Roba Cohena, ještě to nevypadalo na to, že se rodí filmový kult. Můžete s tím nesouhlasit, může se vám to nelíbit. Ale to je tak maximum, co se s tím dá dělat.

Paul Walker a Vin Diesel během natáčení. První díl Rychle a zběsile šel do kin v roce 2001. To bylo před pětadvaceti lety, respektive před čtvrt stoletím. Ještě si nepřijdete staří?
Dodge Charger R/T patří k modelům, které filmová série Rychle a zběsile nesmírně proslavila. A promítlo se to dost zásadním způsobem i do ceny ojetin.
Dodge Charger z prvního dílu. Tehdy to ještě nevypadalo, že Rychle a zběsile přeroste v desetidílnou sérii, která dosud čeká na uzavření.
Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 10
Charlize Theronová na premiéře filmu Rychle a zběsile 10 v Římě (květen 2023)
42 fotografií

Protože v následujících dvou dekádách přerostl snímek o pouličním závodění, tuningu a loupežích v učiněnou legendu. Filmovou franšízu, která dnes jen v základní dějové sérii čítá jednu desítku dílů. S tím, že díl údajně závěrečný, jedenáctý, je naplánován k roku 2028. A je svým publikem už dost netrpělivě očekáván.

Nebudeme tvrdit, že filmová franšíza Rychle a zběsile je co do počtu dílů ta nejdelší nebo nejziskovější. Byla by to lež.

Auta, která dělají filmy. Motorové legendy na čtyřech a více kolech

V metrikách doby trvání, počtu dílů anebo v penězích ji pořád ještě překonává svět Harryho Pottera; Star Wars – Hvězdné války; James Bond. A všechny zmíněné pak mimochodem strčí do kapsy Marvel Cinematic Universe (MCU). Zrovna ten od roku 2008 s třicítkou provázaných celovečerních filmů vydělal přes pětatřicet miliard dolarů. I tak ovšem nelze Rychle a zběsile upřít enormní tah na branku, a především jeden aspekt, který se s produkcí filmů příliš často nespojuje.

Jde o sérii, při níž bylo za dosavadních deset dílů zničeno nejvíc automobilů v celé filmové historii.

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Ničíme auta ve velkém

Posčítáno dohromady, mezi natáčení Rychle a zběsile a likvidaci dvou a půl tisíc vozidel se dá položit rovnítko. Jak k tomu došlo? Vysvětlení by se mohlo omezit na to, že se v průběhu let filmy postupně odkláněly od jednoduchých pouličních závodů a proměňovaly se v ukázky velkolepé akční produkce. S čím dál extrémnějšími honičkami, strhujícími kaskadérskými kousky. A s destruktivními výbuchy. Spoustou výbuchů.

Při nich pak tisíce aut použitých během natáčení byly zničeny, aby se vytvořily co nejúžasnější scény. Kdo tomu nevěří, ten může zasednout k 20 hodin a 41 minut trvajícímu maratonu, při němž by znovu viděl všechny díly a dělal si poznámky.

Anebo může dát přednost tomu, že přijme za své čísla, která už zajistili další fanoušci série.

V prvním dílu Rychle a zběsile bylo zničeno přibližně 78 aut. Dvojka se podepsala pod destrukci další stotřicítky. V roce 2006 se pak během Rychle a zběsile: Tokijská jízda díky četným driftovacím scénám odepsalo na 249 vozidel.

Od Rychlí a zběsilí – čtvrtého dílu – se sága, respektive způsob, jakým je na filmovém plátně vyprávěna, definitivně změnila. Tenkrát při natáčení „padlo“ 190 automobilů. Pozornost se totiž už definitivně přesouvala k velkolepým honičkám a mezinárodním misím, což výrazně navyšovalo počet aut zapojených do akčních scén.

Trailery

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U filmu Rychle a zběsile 5 bylo zničeno přes 260 vozidel, zatímco v Rychle a zběsile 6 překročila míra destrukce 350 aut. Sedmička přinesla dalších 230 aut, osmička 350 zničených vozů.

Při natáčení devátého dílu série v roce 2021 už nikomu nepřišlo mimořádné, že produkce Rychle a zběsile vynesla zničení dalších 250 aut. A dosud v sérii poslední X, respektive Rychle a zběsile 10 z roku 2023, už docela neskrývaně pracovalo na tom, aby byly všechny dosavadní rekordy překonány.

Zaznamenána byla destrukce až 500 vozidel.

Nadneseně by se asi dalo říct, že fanoušci série Rychle a zběsile ve skutečnosti nejsou těmi, co by měli nějak rádi auta. Mnohem víc jim svědčí ničení aut.

Dosud totiž víceméně platilo, že ziskovost série je přímo úměrně ovlivněná počtem vozidel, které jsou během natáčení sešrotovány, roztrhány anebo jinak zdevastovány.

Kasovní vrchol – 1,51 miliardy dolarů – zažilo Rychle a zběsile v roce 2015, po uvedení sedmého dílu do kin. A nad miliardu se dostal i díl osmý. Oba dva byly superdestruktivní. Tento trend se zlomil až u desátého dílu, kdy destrukce sice dosáhla vrcholu, ale divácký zájem už začal opadávat.

Existuje však detail, o němž mnoho fanoušků neví.

Ty tisíce zničených aut téměř nikdy nebyly originálními, plně funkčními modely.

Šlo o tzv. zombie auta. Ve filmové hantýrce se jim říká též shell cars. Jsou to speciálně vyrobené automobilové repliky a makety, které filmaři používají pro nebezpečné kaskadérské kousky, výbuchy a scény destrukce.

Vypadají zvenčí dokonale, ale uvnitř jsou to v podstatě jen prázdné schránky.

Často jde o vozy sestavené z dílů pocházejících z vrakovišť nebo jednoduché karoserie ze skelných vláken, namontované na mnohem lacinějších podvozcích. Toto řešení umožnilo filmařům udržet nízké výrobní náklady, aniž by byla obětována akční podívaná, která ságu proslavila.

Paul Walker a Vin Diesel během natáčení. První díl Rychle a zběsile šel do kin v roce 2001. To bylo před pětadvaceti lety, respektive před čtvrt stoletím. Ještě si nepřijdete staří?
Dodge Charger R/T patří k modelům, které filmová série Rychle a zběsile nesmírně proslavila. A promítlo se to dost zásadním způsobem i do ceny ojetin.
Dodge Charger z prvního dílu. Tehdy to ještě nevypadalo, že Rychle a zběsile přeroste v desetidílnou sérii, která dosud čeká na uzavření.
Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 10
42 fotografií

Svéráz se pojí i konkrétními modely vozů, využívanými během natáčení.

Typicky například s Dodge Charger R/T. Nejenže cena původních ojetin ze 70. let vzrostla tou akční propagací o stovky procent, ale filmaři sami během natáčení už zlikvidovali desítky exemplářů. A touto řízenou destrukcí opětovně navýšili sběratelskou cenu. Takže silně ojetá kára, která na vás v americkém bazaru ještě před dvaceti lety čekala v přepočtu za 200 tisíc korun, má dnes cenu tří milionů korun. A je po nich velká poptávka, protože je shánějí i filmaři.

Dá se totiž očekávat, že jich během natáčení posledního dílu Rychle a zběsile ještě pár „zařve“. Mezi sběrateli vozů se tomu říká Fast & Furious Effect, a je to další aspekt, kterým se prozatím nekonečná akční franšíza zapsala do automobilové historie.

Kdyby se úspěch filmové série měřil jen množstvím plechu odevzdaného do šrotu, mělo by Rychle a zběsile jen málo konkurentů.

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