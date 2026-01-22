Náhle přestanou jezdit. Porsche a BMW v Rusku mají problém kvůli rušičkám dronů

Problém se týká především vozů Porsche Macan a Cayenne vyrobených v letech 2016 až 2018, ale může se vyskytnout u všech vozů z let 2013 až 2019, od Porsche 911 přes modely Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman 718 až po drahocenný 918 Spyder.
Obdobnými potížemi podle portálu trpí i celá modelová řada vozů BMW vybavených systémem ConnectedDrive. Majitelé si stěžují, že jim auta náhle „chcípnou“ a vyžadují odtah, píše The Moscow Times.
Dmitrij Ilinych, který je majitelem vozu Porsche a autoservisu ve městě Perm, uvedl, že během měsíce si jeho služby vyžádalo pět klientů, které zlobí jejich vozy Porsche Cayenne. Šéf autodílny Fit Service Andrej Kuzin potvrdil, že se tyto problémy skutečně vyskytují a že se řeší přeprogramováním auta.
|
Do Ruska i přes sankce proudí luxusní auta ze Západu. Hlavně díky Kyrgyzstánu
Automechanici vysvětlují, že kvůli rušičkám dostávají auta se satelitní ochranou proti krádeži zkreslený či „cizí“ signál. Kvůli tomu si vůz „myslí“, že byl ukraden, a tak automaticky zablokuje motor. Porsche mívají uvnitř motoru kartu eSIM, která při výpadku správného spojení může spustit ochranná opatření, včetně zhasnutí motoru.
Jednomu řidiči Porsche Macan se stalo, že mu auto vypovědělo službu v centru města. Přeprogramování jej stálo 28 000 rublů (asi 7600 Kč) bez jakékoliv záruky, že se problém znovu nevyskytne, a odtažení do servisu dalších 32 000 (asi 8650 Kč).
|
Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok
Trh zareagoval nabídkou různých řešení, za které je nezbytné si zaplatit. Nejdražší je přeprogramování řídicí jednotky motoru s vypuštěním možnosti satelitního zablokování, což stojí až 150 000 rublů (asi 40 000 Kč). Lacinější je odpojení systému ochrany před krádeží za 20 000 až 30 000 rublů.
Zmíněné problémy se v Rusku poprvé objevily loni na začátku prosince, ale šlo jen o jednotlivé případy. Nyní se problém vyskytuje mnohem častěji a v servisech vznikají fronty na přeprogramování.