„Nemyslím si, že jsme špatní řidiči. Ale pořád jako Češi příliš tolerujeme vysokou rychlost a nebezpečné předjíždění. Přijde nám, že je to v pohodě, a přitom právě toto jsou často příčiny těch nejvážnějších nehod,“ upozorňuje Neřold.

Hele, motorka

BESIP proto spustil kampaň nazvanou Hele, motorka, která má řidičům připomínat, že kromě aut se po silnicích pohybuje i stále víc motorek a skútrů. „Opravdu za posledních pět let jsou takové nárůsty, že dneska už jsme motorkářskou zemí,“ říká Neřold. „Chceme, aby si řidiči motorky v provozu všimli. Stačí si říct nahlas: hele, motorka – a mozek se to naučí vnímat.“

Tragédie se v létě netýkají jen motorkářů. „Za dva prázdninové měsíce bývá i třetina celoročních úmrtí cyklistů. A veliké množství těžkých zranění,“ varuje Neřold. „Řidiči by měli dávat větší pozor, ale stejně tak by se měli zodpovědně chovat i cyklisté a motorkáři.“

Letní cesty autem do zahraničí podle něj přinášejí rizika hlavně v kolonách. „A hlavně: hodně nehod vzniká kvůli nepozornosti při dojíždění do kolony. Sekunda na mobilu může mít fatální následky,“ říká a dodává: „V autě by měl telefon zůstat úplně stranou – jako v letadle.“

Řidičům doporučuje připravit se i psychicky: „Když si naplánuju trasu a zjistím, že mě čeká reálně osm hodin cesty, ne šest, tak mě to potom nepřekvapí a nebudu z toho nervózní.“

Pokuty za únavu

Rady pro cestování shrnuje jednoduše: „Mít plnou nádrž, dostatek tekutin, dobité telefony, reflexní vestu ve dveřích auta, ne v kufru. A každé dvě hodiny zastavit.“

Zásadní rozdíly v pravidlech čekají řidiče například v Rakousku. „Tam je boční odstup od cyklisty 1,5 metru ve městě, 2 metry mimo město. A penalizují i nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly.“

Podobně přísné sankce platí v Německu, a specifika má i Chorvatsko. „Tam třeba existuje možnost postihu, pokud se prokáže, že řidič byl extrémně unavený. Je to spíš preventivní ustanovení, ale v zákoně to je.“

A co říká na zkušenosti s řidiči na Balkáně? „Kultura řízení je tam jiná – víc nebezpečného předjíždění, méně dětských sedaček. Klíčové je prostě chovat se zodpovědně v každé zemi,“ uzavírá Tomáš Neřold.