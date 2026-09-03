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Čínská konkurence? Žádná apokalypsa, pro Evropu je to výchovné, říká Louda

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Čínské automobilky dokážou vyrábět výrazně levněji a evropským výrobcům nastavují nepříjemné zrcadlo. Podle majitele společnosti Louda Auto Pavla Loudy však jejich nástup neznamená soumrak evropského autoprůmyslu, pokud dokáže výrazně snížit náklady a zvýšit produktivitu. „Není to tak apokalyptické, je to spíš výchovné,“ řekl v Rozstřelu na iDNES.cz.

Rozstřel

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Čínská automobilová konkurence není podle podnikatele Pavla Loudy pro Evropu předzvěstí nevyhnutelného konce. Je ale tvrdým varováním. „Já si myslím, že to není tak apokalyptické, že je to spíš, podle mého názoru, výchovné. Ty čínské automobilky nastavují docela dobré zrcadlo,“ řekl v Rozstřelu.

Louda, který se prodeji automobilů věnuje přes třicet let, přitom označuje nástup čínských značek za největší změnu automobilového trhu, kterou za svou kariéru zažil. Rozměr tamního průmyslu podle něj člověk plně pochopí až při návštěvě Číny.

„Člověk si neuvědomí, jak masivní výroba, jak masivní projekty Čína v oblasti výroby automobilů má. Roste tam jedna automobilka za druhou,“ popsal. Jeho společnost ostatně do svého portfolia zařadila čínskou značku BYD, kterou Louda řadí mezi největší světové výrobce.

Evropa nemá problém s technologiemi

Čínská výhoda podle Loudy nespočívá v tom, že by evropské automobilky neuměly vyvíjet srovnatelně moderní auta. Problém je především v ceně, za kterou je dokážou vyrobit.

„Evropské automobilky nemají vůbec problém v technologiích. Ta auta jsou technologicky srovnatelná, jsou otestovaná,“ uvedl. Podle Loudy byla navíc velká část toho, s čím dnes čínské značky, zejména elektromobily, přicházejí, vyvinuta už dříve v Evropě nebo jinde ve světě.

Hostem pořadu Rozstřel je majitel prodejny aut Pavel Louda.
Hostem pořadu Rozstřel je majitel prodejny aut Pavel Louda.
Hostem pořadu Rozstřel je majitel prodejny aut Pavel Louda.
Hostem pořadu Rozstřel je majitel prodejny aut Pavel Louda.
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„Nicméně oni přicházejí s tím, že to dokážou vyrobit levněji,“ dodal. Jako příklad rozdílné efektivity uvedl Toyotu a Volkswagen. Podle Loudy připadá v Toyotě na jedno prodané auto přibližně poloviční počet zaměstnanců než u Volkswagenu. A právě tady podle něj leží jeden z hlavních problémů evropského autoprůmyslu.

Na otázku, zda by tedy Volkswagen, Škoda Auto a další evropské automobilky musely propustit polovinu zaměstnanců, aby zůstaly konkurenceschopné, odpověděl bez velkých okolků. „Jednoduchou úvahou, natvrdo řečeno, by se to tak dalo říct,“ uvedl Louda.

Evropské automobilky podle něj potřebují zefektivnit výrobní proces a dostat k zákazníkům auta za rozumnější ceny.

Propouštění je v Evropě drahé

Podle Loudy přitom Volkswagen ukazuje, že levněji vyrábět dokáže. Dělá to už v Číně, kde funguje ve spolupráci s místními partnery. Přenést podobný model do Evropy je však mnohem složitější.

„V Evropě máme jakési morální zábrany. A síla odborových svazů v některých automobilkách je veliká. Takže samozřejmě propustit zaměstnance v Evropě je ohromně drahé a přimět je k rychlejší práci je v zásadě nemožné,“ řekl.

Na otázku, co se tedy na evropských automobilkách pokazilo, odpověděl stručně: „Jsou to vysoké náklady. To je jeden jediný společný jmenovatel.“

Pokud se efektivita evropské výroby zásadně nezmění, může podle něj časem nastat i dnes poněkud paradoxně působící situace: evropské značky budou pro evropské zákazníky vyrábět některá auta v Číně.

„Je otázka času, jestli někdy může přijít doba, že se budou importovat z Číny auta pod brandem evropských automobilek. Což já si myslím, že v zásadě je asi ta cesta, ke které to postupně směřuje, pokud se nezmění zásadně efektivita výroby právě v Evropě,“ uvedl Louda.

Neznamená to ovšem, že by bylo možné jednoduše vzít vůz určený pro čínského zákazníka a začít jej prodávat v Evropské unii. Evropské předpisy vyžadují jiné homologace, bezpečnostní prvky či asistenční systémy. A to výslednou cenu zvyšuje.

Cla a operativní leasing

Louda nevěří ani tomu, že by evropský automobilový průmysl zachránila cla na čínské vozy. Ta mohou čínským značkám zkomplikovat přístup na evropský trh, nevyřeší ale základní problém evropských výrobců.

„Cla nevyřeší nic,“ prohlásil. „Problém je konkurenceschopnost evropských a světových automobilek na všech trzích, nejenom na vybraném evropském trhu.“

Evropa se podle něj navíc dostává do situace, kdy je nový automobil pro část lidí příliš drahý. „Dostupnost nového vozu pro, řekněme, fyzickou osobu, zákazníka s průměrným výdělkem, je v podstatě dneska nedosažitelná,“ uvedl.

Hostem pořadu Rozstřel byl majitel prodejny aut Pavel Louda.

Drahá nová auta zároveň mění chování českých zákazníků. Stále více soukromých kupujících podle Loudy míří na sekundární trh. Zánovní automobily staré jeden až tři roky s nízkým nájezdem mohou být podle něj o dvacet procent i více levnější než nové.

Do nabídky ojetých vozů přitom přicházejí také automobily z operativních leasingů. A právě jejich masivní podpora může podle Loudy trh deformovat.

„Díky operativnímu leasingu se dostane k novému vozu někdo, kdo by si ho v životě nekoupil, protože na něj nemá,“ uvedl. Po vrácení se takové automobily dostávají na sekundární trh a zvyšují tam nabídku. Výsledkem může být tlak na ceny, který se nakonec dotkne celého odvětví. „Pak samozřejmě celý trh padá cenou dolů a doplácí na to celý průmysl.“

Podobný boj svádějí i sklárny

Čínské konkurenci přitom Louda nečelí pouze v automobilovém byznysu. Jeho podnikatelská skupina vlastní také Crystal Bohemia. A evropské sklárny se potýkají s podobnou kombinací problémů: levnější asijskou produkcí a vysokými náklady na výrobu.

Louda ale upozorňuje, že sklářství nelze házet do jednoho pytle. U levného spotřebního skla prodávaného ve velkých obchodních řetězcích podle něj evropská výroba Asii cenově konkurovat prakticky nedokáže.

„Pokud se bavíme o skle, které najdete ve velkých obchodních řetězcích zaměřených primárně na spotřebu, tak tam v podstatě dneska už ani naše, ani jiná evropská sklárna nemůže konkurovat,“ řekl.

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U kvalitnějšího skla je ale situace podle něj jiná. Crystal Bohemia cílí na zákazníky, kteří hledají vyšší kvalitu a jsou ochotni si za ni připlatit. Vadné výrobky sklárna vyřazuje a do prodeje je nepouští.

„České sklářství je poměrně dobře zapsané ve světě, máme dobré jméno a před tou čínskou konkurencí ta kvalita hraje velkou roli,“ uvedl Louda.

Sklárny přitom zná i z pohledu investora. Do oboru vstoupil po finanční krizi v roce 2008, kdy řada evropských výrobců skla navázaných na americký trh zkrachovala. Z konkurzu tehdy koupil sklárnu v rodných Poděbradech. Dnes podle jeho slov míří až 95 procent produkce do zahraničí a největším odbytištěm jsou Spojené státy, kam směřuje až 30 procent.

Rozhodnou ceny energií

Právě sklářství podle Loudy ukazuje další slabinu evropského průmyslu – cenu energií. Podniky mohou zvyšovat efektivitu a snižovat vlastní náklady, energeticky náročná výroba se ale bez konkurenceschopných cen elektřiny a plynu neobejde.

„Energie je velmi klíčová a hodně záleží na tom, jak stát, potažmo Evropská unie budou přistupovat k cenám energií,“ upozornil.

Ve Světlé nad Sázavou už podle něj sklárna používá elektrické pece a výroba je prakticky bezodpadová. Odpad z produkce znovu využívá sama firma nebo míří například do stavebnictví.

V Poděbradech pak zůstává kombinace plynu a elektřiny, která je podle Loudy pro výrobu tamního olovnatého křišťálu vhodnější.

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