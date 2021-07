Profesionál z autobazaru: nejsme džungle, online prodej vše nespasí

„Obchod s auty za půl milionu není velké umění. Hlavní těžiště obchodu s ojetinami je v autech od 250 do 300 tisíc korun – to je přitom pro většinu Čechů standardní rodinný vůz. Prodávat kvalitně auta v této cenové hladině, to už chce znalosti a zkušenosti,“ říká Filip Kučera, jeden z šéfů českého autobazaru Auto ESA.

Jsou klasické bazary mrtvé, jak říkají „interneťáci“?

Nejsou a nebudou. Prodej ojetých aut v nejbližší době určitě nepřejde čistě do online světa.