Sto procent elektroaut v roce 2035? V žádném případě, říká manažer Toyoty

Matthew Harrison, viceprezident pro prodej a marketing Toyota Motor Europe | foto: Toyota

František Dvořák
Exkluzivně   10:00
Automobilky jsou si jisté, že co je stanoveno pro rok 2035, není reálné, komentuje unijní plány na konec spalovacích aut Matthew Harrison, viceprezidentem pro prodej a marketing evropského zastoupení Toyoty. Automobilka právě oznámila rozšíření výroby ve středočeském Kolíně o svůj první evropský elektromobil.

Japonská automobilka Toyota vybuduje v Česku svoji první evropskou linku na výrobu bateriových elektromobilů. Za 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč) vznikne v kolínské továrně Toyoty, zhruba desetinu na investici přispěje stát. K asi 3 200 pracovníkům v Kolíně tak přibude 245 nových pracovních míst. Půjde o jednu z největších investic v Česku, podle analytiků a expertů vládní podpora elektromobility pomůže konkurenceschopnosti průmyslu.

Co pro vás znamená tento projekt?
Je to pro nás velmi symbolický a důležitý milník. Měli jsme globální strategii, podle které jsme do Evropy dováželi pouze BEV (bateriová elektrická vozidla), zatímco místní výrobu jsme ponechali pro hybridy, plug-in hybridy a spalovací vozy. Dlouho jsme zvažovali, kdy bude ten správný okamžik pro investici do lokální výroby baterií.

Spolupráce s ministrem Válkem byla klíčová i při jednání s vedením v Japonsku. Osobně byl v posledních 12 měsících několikrát v Japonsku, kde jednal s našimi vrcholovými manažery.

