Japonská automobilka Toyota vybuduje v Česku svoji první evropskou linku na výrobu bateriových elektromobilů. Za 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč) vznikne v kolínské továrně Toyoty, zhruba desetinu na investici přispěje stát. K asi 3 200 pracovníkům v Kolíně tak přibude 245 nových pracovních míst. Půjde o jednu z největších investic v Česku, podle analytiků a expertů vládní podpora elektromobility pomůže konkurenceschopnosti průmyslu.
Co pro vás znamená tento projekt?
Je to pro nás velmi symbolický a důležitý milník. Měli jsme globální strategii, podle které jsme do Evropy dováželi pouze BEV (bateriová elektrická vozidla), zatímco místní výrobu jsme ponechali pro hybridy, plug-in hybridy a spalovací vozy. Dlouho jsme zvažovali, kdy bude ten správný okamžik pro investici do lokální výroby baterií.
Spolupráce s ministrem Válkem byla klíčová i při jednání s vedením v Japonsku. Osobně byl v posledních 12 měsících několikrát v Japonsku, kde jednal s našimi vrcholovými manažery.