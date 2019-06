Šéf Rolls-Royce: Dvanáctiválec si necháme tak dlouho, jak jen to půjde

Všichni míří směrem k elektrifikaci. Bude Rolls-Royce pořád vyrábět „normální“ auta?

Myslím si, že elektromobilita se stane novou normou. Až tu budeme spolu mluvit třeba za patnáct let, bude to něco zcela běžného. Jak jistě víte, v příštím desetiletí se cestou elektromobility vydáme i my. Nutí nás k tomu určitý vývoj legislativy v některých částech světa. Hovoří se o zákazu aut se spalovacími motory ve městech nebo jejich centrech. A nemůže se stát, aby vozy Rolls-Royce byly z takových lokalit vyloučeny, takže i proto se musíme na elektromobilitu připravit. Ale učiníme tak krok za krokem. Náš dvanáctiválcový motor si ponecháme tak dlouho, jak to jen půjde, dokud nám to pravidla dovolí.

Torsten Müller-Ötvös, šéf značky Rolls-Royce

Svět se mění. Jsou trhy, které rostou, a také ty, které jsou řekněme na pokraji krize. Jak je Rolls-Royce připraven na tyto situace?

Vůči různým ekonomickým cyklům samozřejmě nejsme imunní. Celkově nejsme vůbec imunní vůči okolnímu dění. Vidíme například, že se velmi mění naši zákazníci. Mládnou, mají velmi blízký vztah k technologiím, a proto musíme také hodně investovat do vlastní techniky. Je to například důvod, proč jsme pro nové vozy připravili zcela novou platformu nazvanou Architecture of Luxury. Myslím si, že tyto změny jsou i důvodem, že u Rolls-Roycu jednoho dne uvidíte i autonomní řízení.

Však autonomní řízení měl Rolls-Royce už dávno...

Ano, říkalo se tomu šoféři. Takže se vlastně můžeme vrátit k takové tradici. Pro nás bude důležité to, až technika dovolí skutečně plně automatické řízení. To bude ten pravý čas, kdy ho do auta zabudujeme.

Mění auta jako SUV Cullinan vaši základnu zákazníků, nebo je to jen reakce na poptávku těch stávajících?

Obojí. Když jsem před devíti lety ke značce nastoupil, zkoumali jsme, jak se v následujících letech změní skupina nejbohatších zákazníků. Velmi překvapivé bylo, že jsou čím dál mladší, někdy opravdu velmi mladí. Je to právě díky technologiím, ve kterých můžete vydělat velké peníze někdy i velmi rychle a brzy. To vedlo k rozhodnutí, že musíme umět takové mladé zákazníky oslovit. Víme, že takoví zákazníci svá auta rádi řídí sami, takže jsme připravili modely jako Wraith, Dawn, řadu Black Badge.

A Cullinan je také auto, které cíli na mladší klientelu s uvolněným postojem ke světu, na zákazníky, kteří ocení praktičnost a chtějí vozit děti a celou rodinu a používat Rolls-Royce jako vůz pro každý den. Cullinan to umožňuje. Je to první Rolls-Royce, o kterém mohu říci, že je to praktické auto. Je to pro nás zcela nové slovo ve slovníku. Je to úžasné auto. Právě jsem se vrátil z výletu po Asii, kde jsem od klientů zjistil, jak jsou s Cullinanem spokojení a jak se jim s ním dobře žije.

VIDEO: Ultimátní luxus na kolech. To je Rolls-Royce Wraith Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsou nějaké trhy nebo automobilové kategorie, kde Rolls-Royce podle vás chybí?

Ne. V uplynulých letech jsme vyplnili v nabídce asi všechny mezery, u kterých jsme viděli určitý potenciál. Ano, určitě ještě v následujících letech otevřeme pár dealerství po světě, ale všechny hlavní oblasti máme dnes pokryté a globálně máme výborný zásah. Spokojený jsem i s nabídkou našich modelů. Součástí naší strategie je nevydávat se do nižších segmentů, nechceme vyrábět levnější modely.

Myslím, že naše nabídka je teď vyvážená: máme kupé, velký kabriolet, dvě limuzíny v několika variantách a Cullinan. To je skvělá sestava aut s velmi rozdílným zacílením na zákazníka, což byl náš záměr. Čím víc bychom do této řady něco přidávali, tím víc by na sobě jednotlivé modely kanibalizovaly. V segmentu přes 250 000 eur je přeci jen omezená poptávka. Úkolem je tedy zůstat vcelku malí. Loni jsme prodali 4 100 aut, letos prodáme asi o něco víc, měli bychom mít opět rekordní rok.

Jako firma však chcete i nadále růst. Takže když nebudete přidávat modely a prodávat výrazně víc, čím zlepšíte výsledky? Větší individualizací aut?

Ano, je to oblast, do které jsme hodně investovali. Náš Bespoke program umožňuje zákazníkům přizpůsobit si auto svým představám a snům. Připravili jsme například na zakázku vyrobený model Sweptail. Stavění karoserií na zakázku je něco, co chceme v následujících několika letech rozhodně rozšířit a v této oblasti vidím pro naši značku veliký potenciál.

Je třeba nová Architecture of Luxury lépe připravena pro tvorbu zakázkových karoserií?

Ano, nová architektura je velmi důležitým krokem tímto směrem. Je to kompletní prostorový rám, je velmi flexibilní a dovoluje nám variovat karoserie. Důležitější ovšem je, že jsme schopni se se zakázkovou výrobou vypořádat celkově po inženýrské stránce. Je to obrovská výzva: i pro taková auta platí řada přísných pravidel, včetně nutnosti plnit crash testy, podmínky ochrany chodců a podobně. To činí zakázkovou stavbu velmi obtížnou.

V čem tedy spočítá ten trik, jak to dovedete?

Klíčem je najít ty správné zákazníky. Po světě je dost lidí, kteří jsou ochotni zaplatit za auto obrovské peníze. Ale je třeba také porozumět té technice, vytvářet karoserie ručně není vůbec nic lehkého. Této oblasti chceme porozumět mnohem lépe než dosud. Takže nás v příštích letech určitě sledujte.

Co se týče vaší klasické modelové řady, na řadě s obměnou jsou teď ty nejmenší modely, že?

Ano, Ghost je teď náš nejstarší model. Nová auta budou postavena samozřejmě na nové architektuře.

Kdo jsou vlastně vaši zákazníci?

Jsou především velmi nároční. Ano, jsou čím dál mladší, ale nároční jsou stejně. Čím dál častěji pochází z technologických oborů, často jsou to také realitní developeři. Mnoho z nich je velmi vzdělaných. Mnoho Asiatů je dnes skutečnými globálními občany. Mnozí například vyrostli v Číně, ale mají vzdělání z nejlepších západních univerzit. Moc dobře rozumí tomu, co se děje ve světě a kam svět směřuje.

Jsou takoví zákazníci nároční z hlediska technického vybavení auta na palubě?

Jisté je, že nás netlačí do používání technologií, které ještě nejsou dobře prověřené. Důvod pro to je jednoduchý. Každý z nich má ve své garáži spoustu aut. Často mají garáže, jako jiní lidé šatníky. Pro každou příležitost tu tedy mají to správné auto. Ano, v garáži mají třeba tesly. Rozhodně tam mají Ferrari, Lamborghini. Mají tam vše, o čem vůbec dovedete snít.

Z toho důvodu očekávají od Rolls-Roycu to nejlepší, nejlepší kvalitu, absolutní vrchol, nejlepší spolehlivost, nejpohodlnější jízdu. Nejde o to, že bychom měli být průkopníky na poli technologie. Na druhou stranu jim samozřejmě nemůžeme servírovat zastaralou techniku. Takže to, co vidíte v Cullinanu nebo Phantomu je ta nejlepší technika, kterou si dnes můžete za peníze koupit. Ale nikdy bych mým klientům nepředhodil nic, co není dostatečně prověřené. To by nebyl Rolls-Royce.

Torsten Müller-Ötvös, šéf značky Rolls-Royce

Snažíte se na tomto poli být nějak aktivní sami, nebo spoléháte na schopnosti skupiny BMW?

Jsem velmi šťastný, že jsme součástí skupiny BMW, protože ta do nových technologií, včetně elektrifikace a autonomního řízení, investuje ohromné peníze. Troufnu si říci, že bez tak silného zázemí by dnes byl Rolls-Royce po smrti. To, že patříme do skupiny, nám umožňuje sáhnout do jejích zásob, vzít to nejlepší a dát to do našich produktů. Přitom se ujišťujeme, že auto skutečně zůstává Rolls-Roycem. Nemůžeme si dovolit jen vzít třeba nějaké auto a jen ho „zamaskovat“ jako luxusní auto. Třeba Cullinan rozhodně nepoužívá jako základ techniku velkého BMW X7, to by u nás nikdy nefungovalo.

Jak dosáhnete toho, že je Rolls-Royce skutečně tím nejpohodlnějším vozem. Co je pro to potřeba?

To pohodlí je hlavní součástí naší strategie. Tomu podřizujeme vše. Používáme například nejrobustnější řešení vzduchového pérování, jaké se dnes dá na trhu pořídit. Tlumiče jsou speciálně postavené jen pro nás, jsou obrovské a jsou velmi drahé. Do žádného běžného auta by se vůbec nevešly. Jsou prostě naše.

Tomu musíte samozřejmě přizpůsobit celou konstrukci auta. I proto jsme vytvořili naši vlastní architekturu, jinak bychom nemohli dosáhnout našich cílů. Do šasi auta investujeme hodně peněz, takzvaná Magic carpet ride (jízda jako na létajícím koberci – tak Rolls-Royce popisuje úroveň pohodlí – pozn. red.) je pro nás svatá. Lidé si například mysleli, že jí nedovedeme docílit u Cullinanu, ale my jsme dokázali, že se mýlili. To, co naši inženýři dokázali, že zkombinovali úroveň pohodlí s pohonem všech kol a schopnostmi v terénu, je skutečným mistrovským dílem.

Dělali jste si nějaká porovnání s některými off-roady? Porovnáváte svá auta s konkurencí?

Ne, vlastně ne. Čím více se začnete s něčím porovnávat, tím více jste náchylní k tomu se inspirovat, kopírovat. A to je to poslední, co chceme dělat. Nechceme skončit s mixem různých řešení. Když tvoříme Rolls-Royce, moc dobře víme, co je naším úkolem a čeho chceme dosáhnout. Posloucháme při tom samozřejmě zákazníky.

U Cullinanu nám například jasně řekli, že musí být velký, aby mohl být skutečně prostorný. Takže rozhodně poslouchám zákazníky, ale už mě tolik nezajímá, co dělají naši soupeři. Tedy soupeři. My žádnou přímou konkurenci nemáme. A i kdybychom ji měli, mají naši zákazníci tolik peněz, že si jednoduše mohou dovolit jakékoli auto. Když se jim nějaké líbí, prostě si ho koupí. Nikdy nepřemýšlí tak, že by si vybíral mezi dvěma auty. Koupí si prostě to, co chtějí.