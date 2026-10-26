Peugeot na autosalonu v Paříži způsobil poprask dvěma výraznými koncepty sportovních aut. Agnès Tesson-Faget a Phil York vysvětlují strategii značky při plánování nových modelů. Velkým tématem je samozřejmě Čína, tamní značky jsou pro Peugeot partnery i konkurenty.
V Evropě, která je vaším domovem, je situace jasná. Jak ale přistupujete k regionálním a mezinárodním trhům, které se nemusejí řídit evropskými předpisy? Jaký je největší rozdíl oproti evropskému přístupu k výrobě automobilů a specifikaci projektů, zejména s ohledem na čínské společnosti?
Na každém kontinentu uplatňujeme dvojí strategii. Hodně spoléháme na partnerství, zejména v Číně. Tamní produkty dnes nabízejí stejnou úroveň technologie a zážitku z jízdy jako ty evropské, přičemž využíváme místní nákladové výhody. Nemohu mluvit za všechny čínské výrobce, ale naše partnery, jako jsou společnosti Leapmotor a Dongfeng, známe již dlouhou dobu. Vždy zaváděli procesy, které vycházejí z našich standardů. Týká se to například řízení kvality ve výrobě, takže se v tomto ohledu cítíme velmi bezpečně. Pokud jde o design a technologie, využívají elektronickou architekturu, která může být navržena i pro americký trh.
My ale do USA nemíříme – struktura skupiny Stellantis je taková, že tam máme vlastní velmi silné americké značky. Naši geografickou pozici a tyto globální platformy ale využijeme jinde, budeme úspěšně exportovat například do Jižní Ameriky, kde je o tyto vozy obrovský zájem. Naše multienergetická nabídka nám dává skvělou pozici reagovat na potřeby různých trhů.
Naše značka výrazně vynikla zcela odlišným designem a specifickou DNA, zatímco u mnoha čínských značek bylo vidět jen hodně napodobování.