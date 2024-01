Automobilky musejí vydělat na elektrickou transformaci, vysvětluje šéf Hyundai

Jaký je nyní stav a nálada na trhu?

Loňský rok byl úspěšný úplně pro všechny značky. Za rok 2023 zaznamenaly patnáctiprocentní nárůst. Takže by se dalo říct, že jsou všichni spokojení s tím, jak rok, který na začátku nevypadal úplně nejlíp, dopadl. A má to několik důvodů. První je ten, že továrny začaly normalizovat výrobu. První půlrok byl tedy silně ovlivněn tím, že se vlastně vydodávala auta, která byla objednaná v roce 2022, někdy 2021. Zároveň jsme od května začali cítit vliv zhoršené ekonomické situace a objednávky začaly klesat.

Dnes je situace taková, že nové objednávky se zpomalují. Zejména u privátní klientely, tam je to nejmarkantnější. Zároveň cítíme, že i firmy neobnovují vozový park, jak jsme byli zvyklí z minulých let. Takže se jednoznačně projevuje právě dopad ekonomické krize, kterou jsme prošli. Vysoká inflace, zdražování potravin, zdražování veškerých produktů, které lidé dnes potřebují, vliv vysokých úroků, protože je s tím zároveň spojeno i to, že klesá penetrace prodeje finančního leasingu. Lidé přemýšlejí o tom, o kolik vlastně vozidlo přeplatí, když budou platit úroky. Což v minulosti díky tomu, že byly úroky velice nízké, nebylo hlavní téma. Teď to téma je. Ceny energií ovlivnily zejména první loňský kvartál, protože lidé měli strach, jestli budou schopni ufinancovat právě zvýšené ceny energie nebo plynu. Tím, jak se normalizovala situace, se výroba zvyšuje. Dnes už neplatí, že by vozidla nebyla. Často kvůli nižší poptávce vznikají skladové zásoby. Řada automobilek začala kompenzovat nižší objednávky do výroby tím, že dává poměrně velká zvýhodnění a slevy právě na skladové vozy.