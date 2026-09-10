Vysvětluje, proč pro značku není důležité mít nejdelší dojezd na trhu, ale mít ten správný Range Rover. Když ostatní prémiové automobilky závodily v kilowattech a dojezdech, tým za elektrickým Range Roverem tiše přepisoval architekturu pohonu, testoval v arktickém mrazu i dubajském vedru a odmítal kompromisy v tichu kabiny. Výsledek přichází až teď, s několikaletým zpožděním oproti konkurenci. Zodpovědný manažer projektu to ale nenazývá prohrou, nýbrž jedinou možnou cestou. Elektromotor podle něj není ústupkem regulacím, ale cestou k tomu, co má Range Rover umět nejlépe.
Proč vývoj trval pět let?
Od prvního dne jsme věděli, že jde o naši flexibilní architekturu. Když jsme ji před deseti nebo jedenácti lety vytvářeli, počítali jsme s tím, že jednou vyvineme elektrický vůz. Když jsme se do toho pustili, byli jsme čtyři až pět let na dobré trajektorii. Pozitivní pro nás bylo, že jsme nemuseli postupovat příliš rychle. Chtěli jsme především vytvořit první skutečný a jasný Range Rover. Bez překvapení a bez kompromisů v oblastech, které jsou pro naše klienty důležité. Muselo být zřejmé, že jde o Range Rover a že jsme nic nezanedbali.