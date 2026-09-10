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První elektrický Range Rover. Šéf značky vysvětluje, proč pět let vývoje nestačilo

František Dvořák
Exkluzivně

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Martin Limpert, globální výkonný ředitel automobilky Range Rover | foto: Jaguar Land Rover

Pět let. Tolik času trvalo, než byl elektrický Range Rover připraven k představení. Martin Limpert, globální výkonný ředitel britské značky aristokratických teréňáků, v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz přiznává, že cestou zahodili celou pohonnou platformu a začali znovu, protože výsledek prostě nesplňoval to, co značka svým klientům slibuje.

Vysvětluje, proč pro značku není důležité mít nejdelší dojezd na trhu, ale mít ten správný Range Rover. Když ostatní prémiové automobilky závodily v kilowattech a dojezdech, tým za elektrickým Range Roverem tiše přepisoval architekturu pohonu, testoval v arktickém mrazu i dubajském vedru a odmítal kompromisy v tichu kabiny. Výsledek přichází až teď, s několikaletým zpožděním oproti konkurenci. Zodpovědný manažer projektu to ale nenazývá prohrou, nýbrž jedinou možnou cestou. Elektromotor podle něj není ústupkem regulacím, ale cestou k tomu, co má Range Rover umět nejlépe.

Proč vývoj trval pět let?
Od prvního dne jsme věděli, že jde o naši flexibilní architekturu. Když jsme ji před deseti nebo jedenácti lety vytvářeli, počítali jsme s tím, že jednou vyvineme elektrický vůz. Když jsme se do toho pustili, byli jsme čtyři až pět let na dobré trajektorii. Pozitivní pro nás bylo, že jsme nemuseli postupovat příliš rychle. Chtěli jsme především vytvořit první skutečný a jasný Range Rover. Bez překvapení a bez kompromisů v oblastech, které jsou pro naše klienty důležité. Muselo být zřejmé, že jde o Range Rover a že jsme nic nezanedbali.

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