Scházíme se v době, kdy benzin a nafta skokově podražily. Reaguje na to nějak trh s firemními automobily třeba větší poptávkou po elektromobilech?
V současné době nepozorujeme silný trend k přechodu na elektromobily. Firmy, které jsou většinovým zákazníkem operativního leasingu, mají určité zpoždění ve svých rozhodnutích, takže v řádech týdnů nebo měsíců není korporátní sektor schopný ani ochotný reagovat na takové výkyvy. Firmy zatím nezměnily své chování, nevnímají tyto signály jako trvalé. Jsou ostražité, ale že by teď v tuto chvíli říkaly „chceme víc elektrických aut“, tak to ne.
A kolik času by na změnu poptávky potřebovaly?
Nejde ani tak o to, kolik času firmy potřebují, protože racionálně se umějí chovat relativně rychle, ale spíš o to, jak dlouho podle nich změna situace potrvá. Když nevěří, že něco bude dlouhodobé, nebudou měnit svůj model chování kvůli krátkodobému výkyvu. Změna chování totiž něco stojí.
Celkově bude v Evropě méně aut. Jednak cena nových aut bude vyšší, jednak pokud budou státy dávat víc peněz na obranu a méně na sociální transfery, tak budou mít lidé hlouběji do kapsy.