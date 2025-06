Navrátil v rozhovoru nastiňuje budoucnost značky Seat a zavzpomíná na svého bývalého šéfa Luku de Mea, který si teď balí kufry u Renaultu a dává autoprůmyslu sbohem.

Co říkáte na to, že z autoprůmyslu odešel Luca de Meo, naposledy šéf skupiny Renault? Měl jste ho možnost potkávat osobně, jaký to je člověk?

Když přišel do Seatu a začal plánovat strategii na dva, tři roky dopředu, tak většina lidí říkala „wow“, ale v pozitivním smyslu. Tehdy se spíš značky zavíraly, a on přišel s nápadem, že uvedeme značku Cupra jako samostatnou. Mělo to logiku, jasně definoval pozici na trhu. Viděl prostor mezi mainstreamovými a prémiovými značkami. Povedlo se tam trefit a dodneška všichni uznávají, že to byla jeho práce. Je to opravdu vizionář s tahem na branku. Dokázal myslet nejen marketingově, ale i nadchnout lidi, takže díky tomu Cupra za velmi krátkou dobu sedmi let uvedla sedm modelů. Je to člověk, který chce věci rozbíhat. U Renaultu svou misi splnil, tak teď se nejspíš chtěl posunout zase někam dál.