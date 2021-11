Na matku cest vyjeli napříč Amerikou před 95 lety. Dnes je rájem romantiků

Nyní je rájem motorkářů, cyklistů, romantiků nebo lidí, kteří nikam nespěchají. Tak to ale vždycky nebylo. Americká dálnice Route 66 se za necelých 60 let svého provozu stala důležitou dopravní tepnou, ale i opěvovanou legendou. Autostráda, která od svého uvedení do provozu před 95 lety, 11. listopadu 1926, spojovala západní pobřeží Spojených států s Chicagem, přestala v červnu 1985 sloužit jako dálnice.