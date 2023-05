Autovideo týdne: Karavan, co vypadá jak „USB flashka“, stojí šest milionů

Pravda, někdy kolem roku 2018 proběhly internetem jisté zmínky o tom, že už existuje fyzická podoba tohoto díla. Nicméně snímky z dílny tvůrce tehdy vyvolávaly spíše rozpaky, stejně jako provedení celé konstrukce. Představa, že by „toto“ někdy mohlo zamířit do výroby, vyvolávala skepsi.

A zrovna – když už se zdálo, že je tento projekt nadobro mrtvý – je tu rok 2023 a s ním oznámení společnosti ACM Motorhomes, že přijímá objednávky a rozjíždí výrobu Romotow T8.

Takže co to je? Název, který dává dohromady slůvka jako rotate – tow – tommorow, je vše objasňující hříčkou. Jde o karavan posouvající hranice pohodlných cestovních přívěsů o další úroveň luxusu výše. Je to tedy karavan zítřka, přímo karavan budoucnosti. A ano, je otočný. Tedy spíše výklopný do strany, podobně jako bývají kapesní USB flashdisky.

Finta s otočkou

Devítimetrový obytný přívěs Romotow se skládá ze dvou hlavních prvků. Pevného podvozku a menšího obytného prostoru, který vyplňuje prostor podvozku. Když je přívěs zaparkovaný, obytná kabina se dá snadno vysunout, vyklopit do strany o 90 stupňů.

Žádná námaha, postará se o to automatický hydraulický systém přívěsu. A když už je obytný prostor otočený ven, lze vlastní podvozek využít jako krytou palubu. Třeba s posezením u rozkládacího stolu a lavice.

Celková užitná plocha kempovací verze se tím zvýší na 29 metrů čtverečních, což už evokuje prostorové pohodlí u přívěsů neobvyklé. K téhle vychytávce je třeba připočítat ještě nezbytný nadstandard: prostorný a moderní design obytné kabiny, plně vybavený kuchyňský kout a jídelní kout, koupelnu se sprchou na mobilním stojanu, samostatnou toaletou.

Ve velké hlavní ložnici jsou k dispozici buď dvě samostatné sklopné postele, anebo jedna manželská postel uprostřed. Do obývacího pokoje lze také přidat jednu zvedací manželskou postel, čímž se teoretická kapacita spaní zvýší na šest lidí. Plány nabízí trojici možných uspořádání ložnic a dvě možná uspořádání kuchyně.

Vyberte si podle chuti

V žádné konfiguraci ale nechybí panoramatická prosklená okna salonu, ovladatelné střešní okno v koupelně, velká otevíratelná okna v ložnici na obou stranách kabiny, elektricky sklopné přístupové schůdky či palubní deska z teakového dřeva.

Zmínit musíme tandemové odpružení Cruisemaster ATX – pružinové anebo vzduchové – automatický systém vyrovnávání podvozku, integrovanou nádrž na 300 litrů vody, klimatizaci… ale to už jsou spíše modifikovatelné prvky, které si mohou nadšenci vybírat z katalogu specifikací.

Romotow T8 nabízí luxusní zážitek s cestování.

Pokud například zatoužíte po nejnovější řadě spotřebičů, nástěnných televizorech, venkovním projekčním systému nebo vícezónovém ozvučení, vyjdou vám novozélandští výrobci z ACM Motorhomes rádi vstříc. A rádi si za to nechají připlatit.

Uživatelských kladů, těch zjevných i méně nápadných, má Romotow několik. Například skvěle hraje na strunu udržitelnosti a nezávislosti. Funkce přívěsu totiž pohání napájení 200 Ah lithiové baterie, krmené 395wattovým sortimentem solárních panelů, namontovaných na střeše.

Tolik místa, tolik světla!

Kvalitou jistě je, že se zastřešeným polo-venkovním prostorem skvěle slouží k dovolené za každého počasí. Do deštivé nepohody nemusíte vstupovat, jste venku – ale uvnitř. Taky se nemusíte přezouvat, dokud jste na palubě, bláto k vám nedosáhne. A když usednete v jídelně ke stolu, okna s výhledy máte všude kolem.

I když jednotlivé „pokoje“ trochu připomínají lodní kajuty, je interiér poměrně světlý. A současně se velká okna dají zastínit integrovanými žaluziemi, takže není kompromitováno soukromí obyvatel. Zkrátka, jde tu vidět, že projekt je dílem architekta a ne jen konstruktéra.

Rukopis někoho technicky zdatného je tu ale rovněž přítomný. Pevný rám podvozku je vyrobený z oceli RHS, konstrukce kabiny je celorámová - hliníková, stěny (podlahy a střecha) jsou kompozitní, zaizolované. Výrobce slibuje pětiletou záruku na celou vnější konstrukci.

A na kolik tato výklopná zábava přijde? Základní verze v korunovém přepočtu stojí 5,76 milionů. Objednávku je rovněž třeba ztvrdit jednorázovým depozitem ve výši 140 000 korun.

Těžko ovšem říct, na kolik by přišlo tuhle krásku dopravit do Evropy.