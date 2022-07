Autofotka týdne: Elektrický rolls ladí formu na francouzské riviéře

„Aby bylo zajištěno, že si Spectre zachová všechny vlastnosti typické pro automobily Rolls-Royce, podstoupí tento vůz nejnáročnější testovací program, jaký kdy značka realizovala. Jeho délka dosáhne 2,5 milionu kilometrů, což odpovídá víc než 400 letům používání typického vozu Rolls-Royce. Jedná se o zcela výjimečný počin,“ popisuje Frank Tiemann, zástupce aristokratické britské automobilky vlastněné už dvě dekády německým BMW.

Testovací program v jižní Francii je rozdělen do dvou částí a začíná na autodromu v Miramasu. Tento někdejší závodní okruh, který v roce 1926 hostil Velkou cenu Francie, je nyní špičkovým testovacím a vývojovým centrem, zahrnujícím víc než 60 kilometrů uzavřených tratí a 20 zkušebních úseků. Součástí je i tříproudá vysokorychlostní klopená dráha o délce 6,2 kilometru, která umožňuje Spectre nepřetržitě testovat při vysokých rychlostech.

Druhá fáze zkoušek v regionu probíhá na provensálském venkově kolem Miramasu a na Azurovém pobřeží. Testování v reálných podmínkách bude pokračovat na klíčových trzích po celém světě.

Digitální rolls

„Spectre odhaluje mimořádné možnosti, jaké nabízí integrace plně elektrického pohonného ústrojí do naší platformy Architecture of Luxury. Na toto výchozí technické zadání navazují zkušební a vývojové procesy, při nichž využíváme empirická data i zkušenosti expertů, ale také cit a poznatky získané během více než sta let,“ komentuje Mihiar Ayoubi, ředitel vývoje Rolls-Royce Motor Cars. Model Spectre má podle něj zajistit zážitek z jízdy vozem na zcela nové úrovni, které říkají „Rolls-Royce ve vysokém rozlišení“.

Model Spectre bude totiž nejvíce digitálně propojený Rolls-Royce všech dob a každá jeho součást je inteligentnější než u kteréhokoli předchozího vozu značky. „Mezi všemi elektronickými součástmi probíhá 141 200 interakcí typu odesilatel–příjemce a výsledkem je přibližně třikrát více signálů než u typického vozu Rolls-Royce,“ popisuje Tiemann. „Zásadně zvýšená inteligence elektronické a elektrické části pohonného ústrojí umožňuje všestrannou a přímou výměnu podrobných dat mezi jednotlivými komponenty, a to s minimálními nároky na centralizované zpracování údajů. Pro zajištění co největšího potenciálu této technologie vyvinuli softwaroví specialisté takzvanou decentralizovanou inteligenci. Ta je založena na tom, že data jsou zpracovávána blíže svému zdroji, místo aby byla přenášena do jediné centrální procesorové jednotky – reakce automobilu jsou proto výrazně rychlejší a přesnější.“

Spectre spočine na vlastní celohliníkové platformě značky tvořené prostorovým rámem. Elektrický model má mít nejtužší karoserii v historii značky (až o 30 procent), i zásluhou zabudování kompletního trakčního akumulátoru do struktury prostorového rámu. „Hliníková konstrukce modelu Spectre je zpevněna ocelovými segmenty pro dosažení výjimečné torzní tuhosti. Nosnou strukturu doplňují hliníkové panely karoserie, které jsou zde dosud největší mezi všemi vozy značky Rolls-Royce,“ popisuje Tiemann. Jednodílný boční panel je dlouhý téměř čtyři metry. Stejně tak bezrámečkové dveře se závěsy vzadu jsou s délkou téměř 1,5 metru nejdelšími v historii Rolls-Royce.

„Spectre je nejočekávanějším vozem Rolls-Royce všech dob. Náš plně elektrický model, který neomezují žádné limity spojené s konstrukcí spalovacích motorů, se stane ryzím vyjádřením zkušeností společnosti Rolls-Royce, jež nastřádala během své 118leté historie,“ láká miliardáře generální ředitel značky Torsten Müller-Ötvös.

Vývoj elektrického rollse je prý nyní dokončen ze čtyřiceti procent, první dodávky modelu Spectre zákazníkům budou zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.