Nádherná silniční jachta pro promenády na riviéře kandiduje na nejkrásnější auto letoška. Rolls-Royce představuje Project Nightingale, který patří do řady zakázkových vozů Coachbuild Collection. Obrovitý kabriolet má elektrický pohon, pojali ho ve stylu art deco. Není to jen stylistické cvičení, postaví jich sto.
Název Nightingale (anglicky slavík) odkazuje na vilu Le Rossignol (francouzský termín pro slavíka) stojící na pozemku Henryho Royce na Azurovém pobřeží na francouzské Riviéře, kde v dřívějších dobách působili designéři a konstruktéři značky.
„Project Nightingale je koncept vozu určeného pro sériovou výrobu a vstupuje do fáze globálního testování, která začne letos v létě,“ uvádí Rolls-Royce a upozorňuje, že vůz bude dostupný pouze na pozvání pro klienty s hlubokým vztahem k designu značky. Série je omezena na sto vozů pro celý svět, první dodávky začnou v roce 2028.
Vůz využívá hliníkový prostorový rám Architecture of Luxury. Pohon podle všeho přebírá z elektrického kupé Spectre.
„Ti nejnáročnější klienti nás požádali o naše dosud nejambicióznější dílo. Spojili jsme v něm tři prvky, které se v historii naší značky dosud nikdy nepotkaly: naprostou tvůrčí svobodu oddělení zakázkových karoserií Coachbuild, náš výkonný a téměř neslyšný elektrický pohon a jedinečně podmanivý zážitek z jízdy v otevřeném voze,“ komentuje Chris Brownridge, generální ředitel automobilky. „K dosažení tohoto cíle jsme potřebovali stejně odvážné myšlení, jaké vedlo sira Henryho Royce k vytvoření jeho radikálních experimentálních vozů EX.“
„Project Nightingale se svými velkolepými proporcemi a plně elektrickým pohonem, jenž přináší jedinečný zážitek z tiché jízdy beze střechy, čerpá z půvabu a sebevědomí 20. a 30. let, přičemž zůstává zcela věrný své době,“ popisuje Domagoj Dukec, šéfdesignér automobilky. „Jeho kreativní vize je již kompletní a pouze malý počet zbývajících detailů vyžaduje zcela nové výrobní techniky, které jsou v současnosti ve vývoji.“
Bleděmodrý odstín laku je protkán jemnými červenými vločkami, které se odhalují při změně světla. Exteriér doplňuje stříbřitá plátěná střecha.
Ve spodní části je prolis, doplněný pevným karbonovým prahem, který odkazuje na stupačky historických rollsů.
„Project Nightingale a program Coachbuild Collection jsou určeny pro milovníky krásy a umění – estéty, pro které jsou tyto hodnoty předmětem obdivu i důležitou součástí života,“ říká Chris Brownridge.
Auto stojí na 24palcových kolech – největších, jaká kdy byla na voze Rolls-Royce osazena. Jejich směrový design je inspirován lodními šrouby jachet při pohledu pod hladinou: tvary působí dojmem neustálého pohybu, i když vůz stojí. Povrch paprsků obsahuje jemně frézované drážky vytvářející dojem drátěného výpletu v pohybu, hliníkové vločky v černém laku dodávají kolu při otáčení jemný třpyt.
K prodeji bude určeno pouze sto exemplářů, každý bude ručně vyroben v Goodwoodu.
Při otevření dveří se loketní opěrka automaticky posune dozadu a odhalí otočný ovladač Spirit of Ecstasy.
Soška Spirit of Ecstasy stojí na vrcholu masky v mírně prohloubené části. Linie této prohlubně plynou dozadu a rozplývají se v kapotě, jako by se soška pohybovala vysokou rychlostí po vodní hladině a kov se kolem ní jemně rozestupoval.
Estetika kabrioletu je inspirovaná principy designu Streamline Moderne z pozdní éry art deco, kde jsou přesné linie a nepřerušované tvary silnější než ozdobné prvky. V tomto duchu se designéři zaměřili na čisté, monolitické plochy.
Na vnějším okraji jsou štíhlé, svisle orientované světlomety. Toto řešení zdůrazňují leštěné pásy z nerezové oceli, které se táhnou po celé délce vozu.
„Centrální trup“ charakterizuje jediná nepřerušená linie táhnoucí se od přídě k zádi.
Po natažení střechy auto získá vzhled připomínající kupé. Střecha využívá unikátní zvukově izolační materiál kombinující kašmír, tkaninu a vysoce účinné kompozitní části. Stále má ale zachovávat zvuky, které umocňují romantiku jízdy – jako je dopad dešťových kapek na plátno.
Inspirací vozu se staly vysokorychlostní experimentální automobily Rolls-Royce řady EX z 20. let minulého století.
S délkou 5,76 metru je Project Nightingale téměř stejně dlouhý jako vlajková loď značky, model Phantom. Oproti majestátní limuzíně je to ovšem štíhlý dvousedadlový kabriolet.
Siluetu toho ladného rollse tvoří téměř výhradně kapota a záď; dvousedadlová kabina má tvořit intimní protipól k velkolepým objemům hmoty, která ji obklopuje.
Rozlehlá kapota přechází ve výrazně skloněné čelní sklo, které po stranách rámuje nerezová konstrukce s jemným trojúhelníkovým okénkem.
Podél celého vozu probíhá jedna souvislá linie, inspirovaná částí, která u jachty odděluje trup od nástavby.
Velkorysé rozměry masky chladiče – s téměř metrovou šířkou – dodávají pocit, jako by byla zhotovena z jednoho kusu nerezové oceli s hluboko usazenými 24 lamelami.
Pod maskou je plocha, která se rozšiřuje v úhlu 45 stupňů a následně svisle klesá. Z ní vyčnívá karbonový spoiler lemovaný chromovanou lištou. Tím vzniká efekt, jako by maska chladiče byla usazena na podstavci, což připomíná mrakodrapy ve stylu art deco, jejichž horní, dekorativní patra nesou pevné geometrické formy.
Téměř bezhlučnou jízdu i v raných prototypech se staženou střechou popisují designéři a konstruktéři jako plavbu na plachetnici. „Elektrický pohon negeneruje téměř žádný mechanický zvuk a svist vzduchu je téměř eliminován: zůstává pouze čistá akustika okolního prostředí – znění vln tříštících se o břeh, šumění větru v korunách stromů, specifické ticho otevřené krajiny při rychlé jízdě nebo zpěv ptáků,“ básní automobilka. „Zaujati tímto zážitkem – a jako poctu jménu vozu – začali studovat nahrávky slavíků a analyzovat charakteristické vzorce zvukových vln jejich zpěvu. Z těchto studií vzešla myšlenka: přeložit rytmus ptačího zpěvu do vizuální podoby, která by obklopila posádku vozu. Výsledkem je sestava Starlight Breeze – plynoucí konstelace ambientního osvětlení tvořená 10 500 jednotlivými „hvězdami“ (LED) ve třech mírně odlišných velikostech. Vzor světla, pojmenovaný podle jemného pohybu vzduchu naznačeného slavičím zpěvem, přímo vychází z forem zvukových vln studovaných konstruktéry. Osvětlení se táhne od přední části každých dveří kolem sedadel řidiče a spolujezdce, čímž posádku obklopuje vlastní oblohou a mění melodii ve světlo.“
Čistá, monolitická estetika vychází z principů stylu art deco – Streamline Moderne.
Vrchní „paluba“ je záměrně vodorovná a protínají ji dvě zadní svítilny. Víko zavazadlového prostoru se otevírá do strany na konzoli. Má připomínat noblesní moment při zdvihání víka klavíru na začátku koncertu.
Vstup do programu Coachbuild Collection je možný pouze na pozvání a dodávky klientům budou zahájeny od roku 2028.
Rolls-Royce Project Nightingale
Pro minimalizaci vizuálních rušivých prvků vyvinuli inženýři značky kliku protisměrně otevíraných dveří, která obsahuje skrytý mechanismus a nenápadně integrovaný ukazatel směru.
Další inspirací pro Project Nightingale jsou experimentální vozy Rolls-Royce ze 20. let. Tyto modely, známé pod označením EX a vybavené červenými emblémy – stejné má i chystaný model Nightingale – patří k nejvzácnějším a nejžádanějším vozům v historii značky. Zvláštní pozornost byla věnována dvěma prototypům: 16EX a 17EX.
Tyto vozy vznikly v roce 1928, ve vrcholném období jazzu, pouhé tři roky poté, co luxusní a elegantní umělecký styl art deco získal své jméno. Henry Royce a jeho inženýři potáhli dva podvozky výkonného modelu Phantom lehkými hliníkovými karoseriemi, aby zvýšili rychlost.
Modely 16EX a 17EX vyvinuly rychlost přes 145 km/h a jejich štíhlý tvar dokonale vystihoval ambice Henryho Royce: impozantní celkový dojem, dlouhá kapota, nízké čelní sklo a útulná, obklopující kabina, v níž jsou řidič i spolujezdec hluboko usazeni.
Rolls-Royce 17EX
