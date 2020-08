Reklama na ticho: Rolls Royce ukazuje, jak vypadá dokonalé odhlučnění

Začíná se relativně běžnými věcmi: sto kilogramů tlumicího materiálu, dvojitá skla, speciální pěna v pneumatikách. K tomu dvanáctiválcový motor s dokonale kultivovaným chodem. Jenže to inženýrům u tradičního výrobce nestačilo. Jak značka sama říká: „Stali jsme se akustikou posedlí. Zaměřili jsme se z pohledu hluku na každou jednotlivou součástku.“ Tak třeba výdechy klimatizace vytvářely podle akustických inženýrů Rolls Royce „nepřípustný hluk“. Proto je předelali. Kvůli hluku ladili i průměr kardanové hřídele přenášející výkon na zadní kola.



Cílem nebylo vytvořit úplné ticho, to může být nepříjemné a může podle odborníků na akustiku působit dezorientačně. Všechny zvukové frekvence, které do auta proniknou, se tedy pokusili akustičtí inženýři sladit tak, aby vytvářely stabilní „šum“. To znamenalo sladit všechny zvukové frekvence, které do auta pronikají. Kvůli takové maličkosti třeba zadní sedadla dostala vlastní tlumiče, aby se do nich nepřenášely rezonance z karoserie. Výsledkem by měl být stav, kdy se všechny jednotlivé rušivé zvuky v autě slijí v jeden příjemný tón.

Rolls-Royce Ghost je luxusní limuzína pro smetánku, která obvykle neřídí sama. Díky dokonalému odhlučnění tak mohou nerušeně odpočívat nebo pracovat. Dokonalé ticho je jedním z lákadel, která by měla obhájit poněkud vyšší cenovku – Ghost přijde v „základní výbavě“ v přepočtu asi na sedm a půl milionu korun.