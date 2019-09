Autofotka týdne: Nachytali jsme nový rolls. Už nebude mít podvozek BMW

Vloni se příznivci nejaristokratičtější automobilové značky dočkali revoluční novinky, prvního SUV Rolls-Royce. Modelem Cullinan značka podpořila modelovou ofenzívu, která je na poměry této prestižní automobilky hodně nezvyklá. V roce 2017 totiž značka představila novou generaci svého vlajkového modelu, velké limuzíny Phantom.

Už rychlý sled novinek v pořadí Phantom VIII a Cullinan je na Rolls-Royce nezvyklou záležitostí, ale automobilka bude v modelové ofenzivě pokračovat. Na příští rok je totiž v plánu premiéra menšího modelu Ghost, který je dlouhodobě v posledních letech nejprodávanějším typem značky. Nová generace by mohla Ghost posílit v souboji o tuto pozici s univerzálnějším SUV Cullinan, po kterém zákazníci také hodně touží a které především ke značce láká i nové klienty. V současnosti prý až 60 % kupců modelu Cullinan patří k těm, kdo předtím žádný vůz Rolls-Royce neměli.

Že prestižní značka takto „chrlí“ nové modely možná na první pohled nedává smysl. Ale důvodů, proč se má nový Ghost představit, je víc než dost. Sériové provedení stávajícího provedení bylo představeno už v roce 2009 a příští rok mu tak bude 11 let, což je i na dlouhověkou limuzínu docela dost. Pravda, zákazníkům Rolls-Roycu to moc nevadí, ale auto se starší technikou je pro značku v současné době vlastně nevýhodné.

Společná platforma

Důvod? Modely Phantom VIII a Cullinan stojí na nové platformě s hliníkovým prostorovým rámem, zatímco Ghost (a také kupé Wraith a kabriolet Dawn) vychází z techniky staršího BMW 7 (generace F01 uvedené v roce 2008). A pro Rolls-Royce je samozřejmě výhodnější vyrábět auta na jedné platformě: ať už z hlediska nákladů použití jejich komponent, nebo z hlediska složitosti a náročnosti výroby samotných aut na výrobní lince. Jednotná platforma a jednotné postupy znamenají, že se může Rolls-Royce více soustředit na individualizaci každého auta a nemusí na lince řešit technické odlišnosti.

Nový Ghost tak tedy dostane novou hliníkovou platformu, což je vlastně hlavní důvod pro střídání stráží. Maskovaný prototyp, který jsme potkali v okolí Mnichova, ukazuje, že po stránce designu se toho příliš měnit nebude. Plavné konzervativní linky karoserie, proti sobě otevírané dveře, malé okénko před C sloupkem, to jsou jasné znaky i u současné generace.

Na první pohled to téměř vypadá, že se pod maskováním ukrývá „mula“, tedy karoserie stávající generace Ghostu s novou technikou uvnitř. Mohlo by to tak být, ale na druhou stranu do uvedení auta už nezbývá moc času, takže je spíš pravděpodobné, že maskování dovede zakrýt případné drobné změny v designu i proporcích. Ostatně, i u nového modelu Phantom nebyla změna designu nijak dramatická, u Ghostu bude přístup podobný.

Nová platforma ovšem dává novince nové možnosti. Šušká se, že by Ghost měl dostat po vzoru Cullinanu pohon všech kol, novinka by mohla být také prvním elektrifikovaným Rolls-Roycem. Ne, nepůjde o elektromobil ani plug-in hybrid. To první Rolls-Royce chystá, ale plně elektrický model je ještě hezkých pár let vzdálen (půjde o elektrickou verzi některého ze stávajících modelů), plug-in hybrid prý u Rolls-Roycu nepadá v úvahu. Ghost by tak měl být mild-hybrid, používat by mohl 48voltovou elektrickou soustavu, což je řešení, které v poslední době nabývá na popularitě a zároveň je dobře funkční.

Nová technika bude i uvnitř, tady lze s jistotou očekávat, že palubní deska i infotainment budou vycházet právě z SUV Cullinan, potvrzují to ostatně různé jiné špionské snímky, které kolují po internetu. Pod kapotou novinky by měl být dvanáctiválcový motor a i u něj nejspíš dojde k unifikaci. Zatímco stávající Ghost má dvanáctiválec s objemem 6,6 litru a „tradičnější“ objem 6,75 litru přenechává Phantomu a teď i Cullinanu, nová generace by měla mít tradiční „rollsovský“ objem „šest a třičtvrtě“. Pokud zůstane zachován i výkon 420 kW, mělo by jít o nejdynamičtější model Rolls-Roycu v nabídce.

Individualizace pro nejbohatší

Tedy do doby, než přijdou další novinky. S výměnou Ghostu je totiž jisté, že se to samé chystá i u odvozených typů Wraith a Dawn. Ty můžeme očekávat v následujících letech, přísun novinek od Rolls-Roycu tedy neustane.

Nové modely s novou platformou také znamenají nové uplatnění pro slovenského designéra Jozefa Kabaně, který ke značce po senzačním přestupu od Škody k BMW ještě senzačněji přešel zkraje letošního roku (více čtěte zde). Nový Ghost ovšem vzhledem k délce vývojových prací, která se u nových modelů počítá na roky (minimálně tři až čtyři, ale spíš šest a u rollse klidně ještě déle), tedy vznikl pod dohledem jeho předchůdce Gilese Taylora.

Na designu nového Ghostu už Kabaň tedy nejspíš nic ovlivnit nemohl, byť nějaký, třeba skleněný detail, by se objevit mohl. U chystaného kupé a kabrioletu (pokud tedy budou mít skutečně nástupce – a vše vypadá, že ano) už by toho mohl ovlivnit víc, ale na druhou stranu opět nepůjde o žádnou revoluční změnu: design Rolls-Royců je specifická a vcelku konzervativní záležitost.

Ovšem nová platforma umožňuje něco, kvůli čemu vlastně Kabaň ke značce přišel především: tvorbu speciálních individualizovaných vozů na přání zákazníka, u kterých může být pozměněn i vnější design. Tuto cestu naznačil Rolls-Royce už v roce 2017 jedinečným kouskem Sweptail, teď můžeme takové kreace očekávat častěji. Ale ne zas příliš často, tvorba jedinečných karosářských vozů je náročná záležitost a zabere dlouho času, navíc je potřeba zachovat určitou exkluzivitu v tom nejexkluzivnějším klubu. Takže nejspíš nemůžeme počítat s tím, že by takovou specialitu představoval Rolls-Royce třeba jednu každý rok.

S modelovou řadou založenou na jednotné platformě každopádně získává Kabaň hned několik rozdílných základů, od kterých se může při plnění přání těch nejbohatších a nejnáročnějších zákazníků odpíchnout.