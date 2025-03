Stát prodal rolls zabavený lumpům levně, překupník ho nabízí o statisíce dráž

Lék na elektrické patálie Volkswagenu odhalen. Mrňous pro všechny

Jmenuje se Every1, je to hříčka, čtěte „everyone“. To znamená, že má být pro každého. Malý elektromobil značky Volkswagen představen. Zatím je to koncept. Do sériové výroby dorazí 3,9metrové auto za...