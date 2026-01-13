Leden
Vstup do nového roku byl opravdu ostrý. Americké prezidentské volby daly křídla Elonu Muskovi, jehož auto považovali za nový asteroid. V Česku se na nelegální skládce našly zbytky vozů Bugatti a závodních Audi z Dakarské rallye. A v Uničově mají unikátní auto na led.
|
Autozápisník: Bugatti na české skládce, auto na led, a co třeba Rikšiaq?
Únor
Vyšlo najevo, že nový německý kancléř bude potřeboval stejně neprůstřelnou koalici, jako je jeho služebák. Elon Musk již fušuje do řemesla i Schwarzeneggerovi a Horstu Fuchsovi. Tatra 815 definitivně skončila, přesto zůstává královnou pískovišť.
|
Co ukrývá Friedrichův Merzcedes, a na co dostal Muskinátor motorovku?
Březen
V březnu se šlo v autobranži jen s obtížemi vyhnout zprávám, v nichž by nefiguroval Donald Trump a Elon Musk. Stalo se toho však mnohem více zajímavého. V Nizozemsku staví pomníky elektromobilům, ve Francii dávají autům osm koncovek výfuku, v Itálii dokážou do každého ferrari nacpat jedno porsche a v Číně auta vybavují drony.
|
Autozápisník: Porsche v každém ferrari, VW lákají tanky a Mercedes sází na CLA