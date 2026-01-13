Autokronika 2025: Lendlovo géčko, konec Tatry 815 a volkswagen do mikrovlnky

Vladimír Löbl
Rok 2025 je za námi, v autorubrice iDNES.cz jsme ho postupně mapovali v pravidelných Autozápisnících. Dění ve světě čtyř (i dvou) kol bylo plné zajímavých událostí. Kromě těch hlavních jsme se s lehkou nadsázkou podívali i na ty menší, které by možná jinak v každodenní informační cunami nezaslouženě zapadly.
Část 1/4
Benedict Radcliffe
Jiříkovská nelegální skládka odpadu z Německa obsahuje i díly luxusních aut a registrační značky vozů z Německa. Našly se tam ovšem i lyžařské hůlky. (31. ledna 2025)
Václav Přibyl se na uničovském zimním stadionu stará o unikátní ořezávač ledu, který na Hanou dorazil až ze Skandinávie.
Autonovinky leden 2025
Létající skůtr
120 fotografií

Leden

Vstup do nového roku byl opravdu ostrý. Americké prezidentské volby daly křídla Elonu Muskovi, jehož auto považovali za nový asteroid. V Česku se na nelegální skládce našly zbytky vozů Bugatti a závodních Audi z Dakarské rallye. A v Uničově mají unikátní auto na led.

Autozápisník: Bugatti na české skládce, auto na led, a co třeba Rikšiaq?

Únor

Vyšlo najevo, že nový německý kancléř bude potřeboval stejně neprůstřelnou koalici, jako je jeho služebák. Elon Musk již fušuje do řemesla i Schwarzeneggerovi a Horstu Fuchsovi. Tatra 815 definitivně skončila, přesto zůstává královnou pískovišť.

Co ukrývá Friedrichův Merzcedes, a na co dostal Muskinátor motorovku?

Březen

V březnu se šlo v autobranži jen s obtížemi vyhnout zprávám, v nichž by nefiguroval Donald Trump a Elon Musk. Stalo se toho však mnohem více zajímavého. V Nizozemsku staví pomníky elektromobilům, ve Francii dávají autům osm koncovek výfuku, v Itálii dokážou do každého ferrari nacpat jedno porsche a v Číně auta vybavují drony.

Autozápisník: Porsche v každém ferrari, VW lákají tanky a Mercedes sází na CLA
