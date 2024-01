Mobilní video týdne: Sedmimílové boty budoucnosti koupíte již dnes

Používání Moonwalkers je velmi podobné chůzi. Ti, kteří si je měli možnost vyzkoušet, mluví o podobném pocitu, jako když jdou na letišti po pohyblivém chodníku. K botám se tyto robotické připevňují prostřednictvím magnetického rychloupínáku podobně jako kolečkové brusle, které ostatně i hodně připomínají. Poté již stačí stisknout tlačítko na jejich zadní straně a zapnout je jednoduchým otočením pravé nohy. Tempo si každý zvolí sám. Kdo hodně pospíchá, může relativně snadno dosáhnout maxima 11 km/h.

Robotické boty s celkem osmi kolečky využívají umělou inteligenci k měření kroku uživatele stokrát za sekundu, aby zjistily, kdy zrychlujete nebo zpomalujete, a podle toho se přizpůsobily. AI je schopna porozumět stylu chůze svého uživatele, ale také rozpoznat, kdy stoupáte po schodech nebo scházíte po rampě.

A když se potřebujete zastavit, stačí přestat jít, a během, metru stojíte. Pokud je třeba vyšlápnout schody nebo se věnovat nějaké jiné činnosti bez robotické podpory, postačuje zvednout pravou patu a kolečka se dočasně zablokují. Při chůzi z kopce se zase aktivuje rekuperační brzda, která udržuje stálou rychlost a vestavěné baterie přitom dobíjí. Uváděný maximální sklon je však jen 10 stupňů.

Moonwalkers se poprvé dostaly do povědomí veřejnosti, když společnost Shift Robotics se sídlem v Austinu v Texasu v říjnu 2022 oznámila kampaň na internetové platformě pro crowdfundingové financování projektů Kickstarter. Od více než 550 podporovatelů tehdy vybrala celkem celkem 330 tisíc dolarů (necelých 7,5 milionu Kč), což však zrovna není nijak ohromující částka.

Ti, kteří tento projekt pomáhali financovat v rámci crowdfundingu, si je mohli koupit za 799 dolarů (v přepočtu 18 tisíc Kč), výrobcem doporučená maloobchodní cena pro Moonwalkers je 1 399 dolarů, tedy téměř 32 tisíc Kč. To není zrovna málo, byť za nejrychlejší boty na světě.

Zvládnou až 9,5 kilometru

Duší projektu je Sün-ťie Čang, generální ředitel a zakladatel Shift Robotics. Jako by to bylo symbolické – téměř čtyři roky strávil ve výrobci leteckých motorů Rolls-Royce prací na systémech řízení motoru pro Airbus A350 a Boeing Dreamliner. Vývoj nejrychlejších bot na světě mu společně s celou řadou specialistů zabral celkem pět let práce.

Robotické boty jsou dostupné jen v jedné velikosti 42–45, váží 2,5 kg a lze je snadno převážet v baťůžku. Po připevnění k běžným botám umožní chodit dvaapůlkrát rychleji. Zvládnout s nimi lze vzdálenost až 9,5 kilometrů a poté je opět ze zásuvky doma nebo z powerbanky dobít výkonem 65 W během půldruhé hodiny. Kapacita baterie jsou 3 Ah a elektromotorky mají výkon 300 W, a jsou schopné vyvinout točivý moment až 8 Nm.

Výrobce uvádí, že Moonwalkers jsou určené pro uživatele s hmotností do 100 kg. Ty těžší je mohou také používat, ale budou s nimi pomalejší a baterie se rychleji vybije.

Inteligentní brusle s regeneračním brzděním mohou konkurovat elektrickým koloběžkám a sloužit jako dopravní prostředek na takzvanou první a poslední míli. Na rozdíl od nich, ale i elektrických kol, je můžete používat na chodníku. Oblíbené určitě budou u geeků, využití však mohou najít i v podnikatelské sféře, ideálně ve skladech, ale i leckde jinde. Pošťáci by s nimi svůj rajon určitě obešli mnohem snáze.