Obecní policie ve Wuhu tedy představila prvního robotického dopravního policistu. Jmenuje se Wuyou Zhijing R001 a je to humanoidní robot určený k řízení městské dopravy. Už podle jména tipujete správně, je to robotka, nosí bílou čepici, reflexní vestu a používá standardní signály k řízení dopravy, které se naučila od skutečného kolegy z lidské říše.
Robotickou dopravní policistku vyvinula společnost AiMoga Robotics, patřící do koncernu Chery. Je vybavena šesti kamerami a lidarem. Senzory mu umožňují analyzovat dopravní tok, rozpoznávat abnormální pohyby a automaticky se vyhýbat překážkám.
|
Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy
Kromě řízení provozu umí rozpoznat porušení pravidel silničního provozu jako jsou nezapnuté bezpečnostní pásy nebo chybějící helmy motorkářů.
Prozatím se bude robotka zaučovat pod dohledem živých dopravních policistů. Cílem je vyhodnotit efektivitu stroje a reakce uživatelů.
Podle čínských médií byla robopolicistka přijata pozitivně a mnoho řidičů ohromil její překvapivě lidský vzhled.
|
Autofotka týdne: V Kongu řídí dopravu roboti, jsou lepší než policisté