Na slavnostní start dorazí prezident republiky Petr Pavel, který osobně kolonu odstartuje. Účast přislíbili také velvyslanci Japonska a dalších tranzitních zemí, pražský primátor Bohuslav Svoboda a patron expedice fotograf a cestovatel Zdeněk Thoma.

Celková trasa expedice, měřící téměř 18 tisíc kilometrů, povede účastníky přes jedenáct zemí – z Česka přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čínu, Jižní Koreu do Japonska.

Start na Hradčanském náměstí

Slavnostní ceremoniál začne v sobotu ráno v 8:30 hodin vedle sochy T. G. Masaryka, odjezd vozů je plánován krátce po desáté. Publikum, které dorazí na start osobně, uvidí i další celebrity. Jednou z nejzářivějších bude slavná Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda zapůjčená ze sbírek NTM Praha.

ROBOT Expedice Tatra 603 (1959) – Josef Zajíček, Robin Běhal

Toyota Celica ST (1977) – Lubomír Pešák, Ivan Uher

Škoda Octavia (1961) – Ivo Tůma, Radek Toman

Škoda Octavia (1962) – Alois Krejčí jr., Alois Krejčí

Škoda 100 (1973) – Jan Drbohlav, Václav Dědek

Škoda 120 (1980) – Miroslav Kuchár, Mikuláš Koščo

Ford Mustang (1966) – Dalibor Šebek, Martin Novotný

Novodobé dobrodruhy vyšle na jejich odyseu také cestovatel, novinář a fotograf Zdeněk Thoma. „Jeho účast má symbolický význam – byl totiž vedoucím legendární expedice Sakura, při níž čtveřice mladých Čechů dorazila stopem a pěšky na první EXPO do Ósaky v roce 1970. Právě tato cesta se stala inspirací pro ROBOT Expedici,“ vysvětluje mluvčí akce Radek Laube.

„Dobrodružství poznávání – vidět, slyšet, objevovat – tomu fandím stejně jako expedici ROBOT. Když mě oslovil pan Zajíček a představil projekt cesty českých veteránů do Japonska, byl jsem nadšen. Expedici přeji mnoho úspěchů a žádné problémy,“ říká Thoma.

„Výprava nese podtitul ‚Mise přátelství a míru mezi národy‘. Za volanty zasednou čeští a slovenští nadšenci v legendárních vozech značek Tatra, Škoda, Toyota a Ford. Vůdčí postavou expedice je Josef Zajíček, zakladatel hodinářské značky ROBOT a majitel Autodromu Most,“ ozřejmuje Laube.

„Nejde jen o cestu, ale o gesto, kterým chceme světu připomenout, že Česko není jen zemí krásné historie, ale i inovací, designu a techniky. A že máme odvahu vyrazit vstříc výzvám,“ říká Josef Zajíček, který povede kolonu v Tatře 603 z roku 1959.

ROBOT Expedice je součástí oficiální prezentace České republiky na EXPO 2025. Generální komisař Ondřej Soška vnímá projekt jako výjimečný způsob, jak ukázat světu českého ducha: „Expedice má za cíl propagovat Česko ve světě, poukazovat na přátelství mezi národy a jejich spolupráci. Do příprav byly zapojeny desítky lidí napříč Evropou a Asií a bez jejich vzájemné interakce a podpory by se tato dobrodružná cesta nemohla uskutečnit. Vážím si zápalu celého organizačního týmu, který se stejně jako my na EXPO 2025 v Ósace snaží vyzdvihnout, že Česko má světu co nabídnout – od techniky a inovací přes kulturu až po schopné a pracovité lidi. Máme být na co hrdí, jen si to často neuvědomujeme,“ komentuje Soška.

Start bude také přenášen do českého pavilonu na EXPO 2025 v Ósace, kde ho budou sledovat návštěvníci a hosté světové výstavy v reálném čase. Přímý přenos začne v 8:00.

V cíli na výstavišti EXPO 2025 na ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu se pak ROBOT Expedice představí během Českého národního dne, který se uskuteční 24. července.