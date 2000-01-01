V úterý zemřel Robert Redford, byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a aut s duší. Tvořil nerozlučnou dvojici nejen s Paulem Newmanem, ale i s vozy značky Porsche. Vlastnil dokonce i jeden její speciální model.
Autor: Norev
Zelené Porsche 912, se kterým Redford jezdil ve špionážním thrilleru Spy Game, si lze koupit jako modýlek.
Autor: Norev
V roce 1969 ve filmu Sjezdař řídil Robert Redford Porsche 911 T, jehož oranžová barva hezky kontrastovala se zasněženými horami.
Autor: Porsche
Záliba ve vozech značky Porsche přiměla Redforda v roce 1966 k tomu, že si koupil původně závodní model 904 GTS.
Autor: Bonhams
Stalo se tak pouhé tři roky předtím, než přijal jednu ze svých nejpamátnějších rolí Sundance Kida ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid.
Autor: Profimedia.cz
Toto Porsche 904 GTS si původně objednal známý automobilový nadšenec a závodní jezdec Steve Earle, který s ním úspěšně závodil v letech 1964 a 1965.
Autor: Bonhams
Redford s Porsche 904 GTS z roku 1964 jezdil po Kalifornii téměř deset let.
Autor: Bonhams
Poté, co Redford vůz prodal, byl upgradován na raný dvoulitrový plochý šestiválec z modelu 911 – což Porsche udělalo samo v posledních vyrobených kusech 904.
Autor: Bonhams
Robert Redford nechal svého hereckého parťáka Paula Newmana v Porsche 904 GTS svézt. Ten byl údajně tak zapálený do závodění, že o tom v jednom kuse mluvil, až to Redforda naštvalo. K padesátinám mu tak prý nechal doručit na verandu rozbitou kapotu porsche. Celé to nechal úhledně zabalit a převázat velkou mašlí.
Autor: ČTK
Paul Newman prý na revanš nechal o několik týdnů později Redfordovi do pronajatého bytu v New Yorku doručit masivní dřevěnou bednu se slisovanými kusy auta. Redford v žertu pokračoval, a vše nechal u sochaře přeměnit na ošklivou sochu a doručil ji Newmanovi na zahradu.
Autor: ČTK
Model 904 GTS byl pro Porsche velmi úspěšný, vozy obsadily první a druhé místo v silničním závodě Targa Florio v roce 1964 a druhé místo v Rallye Monte Carlo v roce 1965.
Autor: Bonhams
Ačkoli byl model 904 vyvíjen současně s novým silničním šestiválcovým motorem Porsche Typ 901 (který se začal vyrábět v roce 1964 jako 911), používal osvědčený čtyřválcový motor Typ 587 o objemu 2,0 litru se čtyřmi vačkovými válci z modelu 356 Carrera 2.Na začátku 90. let prošel vůz renovací, při které byl do něj instalován starší dvoulitrový motor z modelu 911.
Autor: Bonhams
V roce 2022 se toto Porsche 904 GTS prodalo v aukci Bonhams za 1 345 500 eur (32,8 mil. Kč).
Autor: Bonhams
Podvozek 904 012 byl vyroben v lednu 1964 a původně měl stříbrný nátěr s modrým látkovým interiérem.
Autor: Bonhams
Jednalo se teprve o druhé Porsche 904 GTS dodané soukromému zákazníkovi, hned po továrních závodních vozech.
Autor: Bonhams
Ve filmu Velký Gatsby řídil Robert Redford žlutý Rolls-Royce Phantom Ascot Dual Cowl Sport Phaeton z roku 1928.
Autor: Classic Promenade Auctions
Ikonický žlutý automobil, který hraje hlavní roli ve verzi Velkého Gatsbyho z roku 1974, byl v roce 2022 prodán v online aukci pořádané společností Classic Promenade Auctions.
Autor: Classic Promenade Auctions
Nový majitel za Rolls-Royce zaplatil 967 500 dolarů (téměř 20 milionů korun).
Autor: Classic Promenade Auctions
Žlutý Rolls-Royce Ascot Dual Cowl Sport Phaeton z roku 1928 z verze „Velkého Gatsbyho“ z roku 1979 změnil majitele v průběhu let zhruba šestkrát.
Autor: Classic Promenade Auctions
Původně bylo auto vyrobeno s karoserií Town Brougham s lovecky zeleným lakem, než bylo upraveno, aby přesněji reprezentovalo vůz z Fitzgeraldova románu.
Autor: Classic Promenade Auctions
Robert Shaw, Robert Redford (uprostřed) a Paul Newman ve filmu Podraz z roku 1973.
Autor: Profimedia.cz
Robert Redford a Barbra Streisandová ve filmu Takoví jsme byli (1973)
Autor: © Columbia Pictures
Robert Redford (1975)
Autor: © Paramount Pictures
Robert Redford (vlevo) a Paul Newman ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969.
Autor: Profimedia.cz
Václav Havel a Robert Redford se vypravili na procházku pražskými ulicemi. Doprovázela je bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová (vpravo), Redfordova dcera Amy a přítelkyně Sibylle Szaggarsová (druhá zprava). (3. července 2005)
Autor: ČTK
Porsche 904 GTS (1964)
Autor: Bonhams
Sydney Pollack, Robert Redford a Barbra Streisandová v New Yorku během natáčení filmu Takoví jsme byli (28. listopadu 1972)
Autor: AP
Filmoví desperáti. Butch Cassidy a Sundance Kid (ve filmu je hráli Paul Newman a Robert Redford) jsou prototypem „sympatických lumpů“. V realitě to byli vrazi.
Autor: Profimedia.cz