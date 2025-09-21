|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí
Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi
V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...
Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO
Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...
Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově
Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...
Nová škodovka je k vidění v Česku. Elektrický kombík vystavují v muzeu
Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...
BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil
Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...
Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí
V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...
Kontrola 71 přechodů odhalila závady. Odborníci radí, co zlepšit
Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců, nejlépe formou...
Řidičské schopnosti se stále snižují, všímá si „profesor rally“
Legenda, která změnila tvář motorsportu i policejních taktik. „Profesor rally“ Rauno Aaltonen zavítal do Prahy. „Chtěl jsem odvést co nejlepší výkon, ne se s někým srovnávat.“ Touto větou by se dal...
Skandál, který změnil autoprůmysl. Dieselgate vypukla před deseti lety
Před deseti lety, 18. září 2015, Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA napsala společnosti Volkswagen, v níž ji obvinila z manipulace s řídicím softwarem v emisních testech některých...
Čína útočí. Podívejte, jaká auta veze do Evropy
Veletrh IAA MOBILITY v Mnichově zaujal během minulého týdne přes půl milionu lidí. Organizátoři napočítali víc než 350 světových premiér. Organizátoři si chválí rekordně vysokou mezinárodní účast...
V Česku už je skoro sedm milionů aut. Jsou druhá nejstarší v Evropě
Počet osobních aut na českých silnicích se v první polovině letošního roku zvýšil o 85 397 vozů na 6,808 milionu. Jejich průměrné stáří vzrostlo za šest měsíců o 0,08 roku na 16,56 roku. Vyplývá to z...
Odložte mobil a popadněte tužku. Šéfdesignér Škody vás naučí skicovat
„Uvidíme, jak to dnes půjde…“ říká šéfdesignér Škoda Auto Oliver Stefani, když usedá před kameru. Právě začíná jeho lekce skicování (nejen) pro začátečníky. Od prvních tahů tužky je jasné, že je...
EU ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi. Autoprůmysl je příliš pomalý
Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu, řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a bývalý italský premiér Mario...
Revoluce u Audi. Brutalistní kupé ukazuje budoucnost designu značky
Jednou z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších premiér letošního autosalonu v Mnichově byl bezesporu nový koncept Audi s označením Concept C. Značka, která má svůj domov v nedalekém Ingolstadtu,...
Redford s Newmanem si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl s vrakem porsche
V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v...
Jsou v cíli. Veterán zopakoval po 100 letech jízdu z Londýna do Prahy
Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1 400...
Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO
Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...