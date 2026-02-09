Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér

Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu | foto: Mercedes-Benz

František Dvořák
Exkluzivně   20:00
SUV mít nikdy auru klasických limuzín mít nebude, je to jen lépe vypadající MPV, vysvětluje Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu. Slovinská legenda stylistického studia slavné prémiové značky vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz, co to je luxus. A popisuje rozdíly mezi jednotlivými kontinenty.

Robert Lešnik je slovinský automobilový designér, narozený v roce 1971. Po třech neúspěšných pokusech o přijetí na Akademii výtvarných umění a designu v Lublani se zapsal na Univerzitu v Pforzheimu, která platí za jednu z nejlepších škol pro autodesignéry na světě. Během studia se dostal do designstudia Volkswagenu, kde zůstal devět let a pracoval tam jako vedoucí týmu exteriérového designu. V dubnu 2007 přešel do automobilky Kia, ovšem v září 2009 ji opustil a nastoupil do Stuttgartu k Mercedesu-Benz, kde od roku 2014 vede oddělení exteriérového designu. Letos tedy začíná dvanáctý rok na této pozici.

Pro vás je automobilový designér spíše umělec, nebo spíš průmyslový designér, řemeslník?
Myslíte tím každodenní boje s inženýry?

Je to stále boj, nebo už ne?
V tom je rozdíl mezi uměním a skutečným produktem, který chcete prodat a který někdo bude používat. Umění si můžete dát do zahrady a stačí, když vypadá dobře. Ale design aut je stále výzva a věřím, že to tak vždy zůstane. Pokud něco vypadá dobře, je to náš cíl, mělo by to být krásné.

Mercedes – nebo řekněme obecněji – luxusní produkt je něco, co chcete, po čem toužíte, co si přejete. Ve skutečnosti to nepotřebujete.

Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér

Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu

9. února 2026

