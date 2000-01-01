náhledy
Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční dům Sotheby’s zpřístupnil k prodeji archaický obytný přívěs Eccles Jacobean. Jde o památný kousek, exemplář s rokem výroby 1928. Pro sběratele a ty, co si chtějí připomenout počátky auto-kempování, učiněná nezbytnost.
Kdo že to vlastně začal s první sériovou výrobou obytných přívěsů? Z paměti nejspíš vylovíte zmínky o stříbrolesklých camperech americké značky Airstream. Jenže ve skutečnosti se historie karavanů začala psát ve staré dobré Anglii.
Začalo to v roce 1919, kdy pánové W. Bill Riley a A. Bill Rilley, otec a syn, s nemalým přispěním movitých investorů kupují krachující společnost pana H. Ecclese z Birminghamu. Firmu, která se soustředila na nákladní přepravu a výrobu traktorů, vyzískali i s původními zaměstnanci.
Jedním z těch zaměstnanců byl Arthur Eccles, syn bývalého majitele. Navýsost šikovný strojní inženýr. Rilley senior byl technický nadšenec, Rilley junior byl zase úplně zapálený do motocyklů. Společně vytvořili tvůrčí trio sršící nezvyklými zlepšováky.
Prvním pokusem nad obvyklý rámec náklaďáků a traktorů se stal juniorem navržený počin, mobilní kryté lože tažené motorkou. Prý se inspiroval u polních nemocnic a vojenských kuchyní. Senior k tomu dodal hned tři zefektivňující patenty a Eccles se postaral o finální podobu.
Ta v dalších letech postupně zrála. V birminghamském závodě vznikaly první karavany, obytné přívěsy a vůbec nejrůznější mobilní obytné buňky, které se daly připojit i za vůz. Firma Eccles měla velmi chytrý marketing, cestování s vlastním zázemím originálně propagovala jako nový životní styl.
Na vrcholu autokempinkové branže se tato ryze anglická firma držela skoro čtyřicet let. A vyprodukovala řadu legendárních kousků. K nim se rozhodně počítala i řada obytných vozů modelu Jacobean. První šly do výroby ve 20. letech minulého století. A byl to naprostý trhák.
Žádná rozvrzaná maringotka, pojízdná bouda pro kočovníky a cirkusáky. Eccles Jacobean byl ukázkou vytříbeného vkusu. Jeho styl byl inspirován tudorovskou architekturou, včetně střechy připomínající vrchlík lucerny a arkýřových oken.
S Eccles Jacobean jste mohli cestovat po celém světě skutečně na vysoké úrovni, gentlemansky. Obytné vozy prý hravě ustáli skotskou zimu i vedra Austrálie. Aspoň tak to popisovaly dochované exportní reklamy. Firma nabízela kompletní servis, zakázkové úpravy dispozic. Dokonce i zimní garáže.
Postupně z historie obytných přívěsů stopa značky Eccles mizí. Především tedy ve prospěch amerických průmyslově vyráběných airstreamů. Původních jednonápravových obytňáků Jacobean se po světě dochovala jen hrstka.
Jeden z posledních byl například chloubou sbírek Národního motorového muzea v Beaulieu a mohlo by se zdát, že žádné další se ani nedochovaly. Což nyní zpochybnil aukční dům Sotheby’s. K prodeji za nejvyšší nabídku totiž zpřístupnil ikonický Eccles Jacobean, s rokem výroby 1928.
Kde že se tento krasavec bezmála posledních sto let schovával? Úplně přesně těžko říct. Podle dochovaných zdrojů se vyloupnul v roce 1964, kdy ho objevil jistý Glyn Lancaster, u malé farmy v Boltonu. Sloužil tam jako přistavený kurník pro slepice.
Plus mínus to, co produkují slepice, vyhodnotil Lancaster stav obytného přívěsu za zachovalý a zakoupil ho. Dalším jeho majitelem se pak stal Tom Wilcox, který jeho postupné renovaci věnoval dalších třiadvacet let.
Ta tmavě zelená barva vnějšího pláště s bílým lemováním, zakalená skla a celý interiér, to je Wlcoxova práce. Díky ní byl ve dvaadevadesátém tenhle Eccles Jacobean ve stavu, jako kdyby právě vyjel z brány birminghamské fabriky.
Důsledný restaurátorský a renovační přístup se promítl i do nádherných lakovaných skříněk z tmavého dřeva, vyšívání látkových sedadel a stylových závěsů. V této podobě byl také raritní obytný vůz prezentován na obálce magazínu Camping and Caravanning.
Udržovat takové krasavce jen pro jeho historickou hodnotu ale přicházelo draho, a tak ho Wilcox v roce 2005 odprodá do sbírky rodiny Godehardtových. Ti s ním také v poklidném tempu procestovali hodný kus Evropy, přičemž ho táhli za svým bentleyem.
Eccles Jacobean z roku 1928 tak naplnil záměr svých tvůrců, výsostně posloužil k cestování v elegantním duchu. Přičemž soudobý komfort posílil integrovanou lednicí a plynovým sporákem. Ty jsou samozřejmě v interiéru kryté, aby nenarušovaly celkový historizující dojem.
Dál už je to jen otázka pro případné kupce. Máte zájem o Eccles Jacobean z roku 1928? Jde o skutečně mimořádně atraktivní model, velmi dobře restaurovanou verzi. Je raritou, o kterou běžně nezavadíte. Zvlášť ne v takovém stavu.
A cena? Tu pařížská pobočka aukčního domu Sotheby’s odhaduje někde mezi 15–20 tisíci eury. Tedy na necelého půl milionu korun. Což je za funkční exemplář, průkopnický model jednoho z prvních obytných vozů, vlastně neuvěřitelná láce.
Na cestách vás pochopitelně bude ochraňovat Bůh a královna. Jinak to u modelu starého osmadevadesát let ani nejde. Ale uznejte, po všech obytňácích a karavanech, které mají velikost autobusu a vybavenost hotelu, nestál by tenhle kousek za hřích?
