Z kurníku do aukce. Stoletý karavan ze staré Anglie je sběratelským hitem

Radomír Dohnal
Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční dům Sotheby’s zpřístupnil k prodeji archaický obytný přívěs Eccles Jacobean. Jde o památný kousek, exemplář s rokem výroby 1928. Pro sběratele a ty, co si chtějí připomenout počátky auto-kempování, učiněná nezbytnost.
Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční... Kdo že to vlastně začal s první sériovou výrobou obytných přívěsů? Z paměti... Začalo to v roce 1919, kdy pánové W. Bill Riley a A. Bill Rilley, otec a syn, s... Jedním z těch zaměstnanců byl Arthur Eccles, syn bývalého majitele. Navýsost... Prvním pokusem nad obvyklý rámec náklaďáků a traktorů se stal juniorem navržený... Ta v dalších letech postupně zrála. V birminghamském závodě vznikaly první... Na vrcholu autokempinkové branže se tato ryze anglická firma držela skoro... Žádná rozvrzaná maringotka, pojízdná bouda pro kočovníky a cirkusáky. Eccles... S Eccles Jacobean jste mohli cestovat po celém světě skutečně na vysoké úrovni,... Postupně z historie obytných přívěsů stopa značky Eccles mizí. Především tedy... Jeden z posledních byl například chloubou sbírek Národního motorového muzea v... Kde že se tento krasavec bezmála posledních sto let schovával? Úplně přesně...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Nejčtenější

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Pozor při cestách na sjezdovku. V Německu a Rakousku není dovoleno jen tak...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Z kurníku do aukce. Stoletý karavan ze staré Anglie je sběratelským hitem

Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční...

Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční dům Sotheby’s zpřístupnil k prodeji archaický obytný přívěs Eccles Jacobean. Jde o památný kousek, exemplář s rokem...

11. ledna 2026

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

10. ledna 2026

Předjíždět sypač zakázáno není, ale raději to nepokoušejte. Zbytečně riskujete

Husté sněžení a silný vítr od rána komplikuje provoz v Ústeckém kraji. Na...

Pracovníci údržby každoročně varují řidiče, že předjíždění jejich aut je sice povoleno, ale jde o velký hazard. Sypače jsou širší, než mohou za jízdy působit, a navíc se během manévru dostanete na...

10. ledna 2026

Evropským autem roku je mercedes. Elektrická škodovka druhá

Nový Mercedes Benz CLA

Na autosalonu v Bruselu byly vyhlášeny výsledky prestižní ankety Evropské auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže byla po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq. Na...

9. ledna 2026,  aktualizováno  12:36

Chumelí, pojďte do rychlokurzu smyku. S volantem opatrně a ve střehu

Ilustrační foto

Sníh zasypal Česko. Jestli si volantem nejste úplně jistí, raději nevyjíždějte. Pokud opravdu za volant musíte, buďte neustále ve střehu, schovejte mobil, vypněte rádio a opatrně na plynu i brzdách....

9. ledna 2026  10:25

KVÍZ: Sníh zasypal Česko. Poznáte, jaké auto je pod sněhovou peřinou?

Poznáte auto pod sněhovou peřinou?

Zima je období, které nás motoristy dokáže potrápit, ale taky potěšit. Ti odvážnější si vyzkoušejí skluzy na sněhu (samozřejmě na dostatečně velkém a prázdném parkovišti). Ti, kdo raději zůstanou v...

9. ledna 2026  9:17

Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...

9. ledna 2026

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Pozor při cestách na sjezdovku. V Německu a Rakousku není dovoleno jen tak...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

9. ledna 2026

Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!

Rozmrazujete skla svého auta správně? Tady jsou nejlepší triky

Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....

8. ledna 2026  13:03

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

8. ledna 2026,  aktualizováno  8:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy

Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS

Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...

8. ledna 2026

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.