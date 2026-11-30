Řidičský průkaz máte v kapse, pravidla silničního provozu znáte a automobil dokážete bezpečně ovládat. Jenže co když vás někdo na silnici pořádně vytočí? Dokážete zachovat klid, nebo máte chuť mu jeho chování okamžitě oplatit? Právě takové situace mohou být mnohem nebezpečnější než drobná chyba při řízení. Policisté na jižní Moravě se proto společně s Univerzitou Palackého v Olomouci pustili do zajímavého projektu. Mladé a začínající řidiče učí nejen předvídat rizika silničního provozu, ale především pracovat s vlastními emocemi.
Projekt se jmenuje Drive Smart Edu a jeho cílem je připravit mladé lidi na situace, které se při běžné výuce v autoškole obtížně nacvičují. Třeba na agresivního řidiče, tlak spolujezdců nebo okamžik, kdy se člověk pod vlivem stresu rozhodne udělat něco, čeho později lituje.
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Když za volantem rozhodují emoce
Troubení, nebezpečné předjíždění, najíždění na automobil před sebou nebo úmyslné brzdění. S podobným chováním se na českých silnicích setkáváme poměrně často. A někdy stačí skutečně málo, aby se z obyčejné dopravní situace stal konflikt.
Představte si například řidiče, který vás na dálnici předjede a následně prudce zabrzdí. První reakcí může být vztek a chuť mu jeho jednání oplatit. Jenže právě v takovou chvíli se pozornost přesouvá od bezpečného řízení k emocím. A to může být začátek mnohem vážnějšího problému. Jak upozorňuje policie, agresivita se nemusí projevovat pouze otevřeným konfliktem. Rizikové je také rozhodování pod tlakem, například když spolujezdec mladého řidiče přemlouvá k rychlejší jízdě nebo nebezpečnému předjíždění.
Důležité proto není jen znát dopravní předpisy, ale také včas rozpoznat, kdy člověk začíná ztrácet kontrolu nad vlastním jednáním.
Místo přednášek řeší skutečné situace
Program Drive Smart Edu vznikl na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Policisté do něj přinášejí zkušenosti z každodenního provozu, konkrétní příklady nebezpečného chování a informace o dopravních nehodách. Výuka přitom neprobíhá formou klasických přednášek. Studenti diskutují, řeší modelové situace, odpovídají na otázky v kvízech a přemýšlejí, jak by se sami zachovali.
První workshopy už proběhly na Gymnáziu a střední odborné škole Mikulov a na Městské střední odborné škole v Kloboukách u Brna. Součástí programu jsou také témata, jako je únava, alkohol, drogy, nepozornost nebo správný postup při dopravní nehodě. Policisté mladým lidem vysvětlují i průběh silniční kontroly a povinnosti řidičů. Podobným směrem se ubírá také preventivní projekt Nultá hodina autoškoly, na kterém policie spolupracuje s Besipem, hasiči a dopravním psychologem.
Někdy je nejlepší vůbec nereagovat
A co si z toho mohou odnést zkušenější řidiči? Především připomínku, že na každou provokaci není nutné odpovídat. Pokud se vám někdo lepí na nárazník, nepokoušejte se ho vychovávat prudkým brzděním. Jestliže vás jiný motorista nebezpečně předjede, nesnažte se mu to oplácet. A pokud cítíte, že vás situace skutečně rozčílila, soustřeďte se především na bezpečný odstup a vlastní jízdu. Nejde o ustupování agresivním řidičům, ale o snahu nedostat se kvůli jejich chování do ještě nebezpečnější situace.
Policejní projekt tak připomíná něco, co platí pro začátečníky i motoristy s desítkami let zkušeností. Umět ovládat automobil je důležité. Stejně podstatné však je dokázat ovládnout sami sebe. Protože někdy může být tím nejlepším rozhodnutím za volantem prostě nereagovat.
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Jak se do programu přihlásit a kolik stojí?
Projekt Drive Smart Edu zatím funguje především jako preventivní program pro studenty středních škol. První workshopy se uskutečnily na jižní Moravě. Podle informací policie se studenti do programu zapojují prostřednictvím škol, kde se jednotlivá setkání pořádají. Veřejné přihlašování pro jednotlivé řidiče zatím oznámeno nebylo a organizátoři nezveřejnili ani cenu případné účasti. Zda se program v budoucnu otevře také širší veřejnosti, tak zatím není jasné.