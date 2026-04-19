Zuřivost či neracionální výbuch hněvu vůči jiným řidičům má mnoho různých příčin; může ho vyvolat „plížení“ auta vepředu, „krádež“ místa na parkovišti nebo i pouhé předjíždění. Zejména když rtuť teploměru stoupá, v českém řidiči se probouzí spící sopka.
Barometr hněvu jde vzhůru i s klesajícími teplotami a zhoršujícím se počasím a stavem vozovky. Stres stoupá i v provozu s častým zastavováním a rozjížděním. Právníci v Německu, kteří mají na všechno tabulky a paragrafy, teď přišli s fascinujícím manuálem, jak tuhle sopku nechat vybuchnout tak, aby vás to nestálo roční úspory na dovolenou, zdraví či odnětí svobody.
Jde o jemné umění urážet, aniž byste právně urazili. Je to jako tanec mezi vejci, kde na jedné straně stojí váš spravedlivý hněv a na druhé trestní zákoník.
„To nemáš, ženská pitomá, nic lepšího na práci?“ (Hast du blödes Weib nichts Besseres zu tun?): 500 eur
„Vy jste z té své funkce nějak nadržený?!“ (Sie sind ja krankhaft dienstgeil?!): 600 eur
„Hnusná děvko!“ (Fieses Miststück!): 2 500 eur