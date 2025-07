Ti procházejí náročným výcvikem, aby byli schopni zvládnout extrémní podmínky na trase a pohybovali se bezpečně v těsné blízkosti cyklistů.

Řídit doprovodné vozidlo na Tour de France znamená být nejen výborným řidičem, ale i znalcem cyklistiky, improvizace a týmové spolupráce. Bez těchto nenápadných, ale extrémně důležitých členů závodního kolosu by Tour nemohla fungovat. Každý jejich manévr je podložen školením, zkušenostmi i obrovským respektem k závodníkům. Pohybovat se v pelotonu pekelně rychle uhánějících nejlepších cyklistů světa chce velkou kuráž. Vždyť ve sjezdech z kopců po zaklikacených silničkách mají auta i motorky co dělat, aby se závodníky dokázaly držet tempo.

Hustý provoz, nulový prostor pro chyby

„Na Tour de France se pohybuje přibližně 160 aut a 50 motocyklů, které musejí manévrovat mezi cyklisty s maximální precizností. Aby se předešlo nehodám, všichni řidiči absolvují specializovaný trénink, který organizuje společnost Continental, oficiální partner závodu a výrobce pneumatik,“ píše magazín Caradisiac. „Výcvik probíhá na testovacím okruhu UTAC v Mortefontaine, departementu Oise.“

Podle Nicoly Leclera, projektového manažera školení, začíná vše teoretickou částí: „Řidiči se učí nejen očekávání, která jsou na ně kladena, ale i technické základy – například rozdíl mezi jednoduchou a komplexní reakcí, nebo správné využívání asistenčních systémů. Zdůrazňujeme také ideální polohu za volantem, inspirovanou stylem rallye jezdců, což zlepšuje efektivitu v krizových situacích.“

Pořád ve střehu

Praktická část zahrnuje zvládnutí brzdění (včetně nouzového), vyhýbacích manévrů a projíždění zatáček s důrazem na bezpečnou trajektorii a výhled. „Učíme je obětovat rychlost na vjezdu do zatáčky a držet se co nejvíce vně, aby měli maximální přehled – například kvůli možnému pádu cyklisty nebo vstupu diváka do vozovky,“ vysvětluje Leclere. Nechybí ani trénink na mokré vozovce a doporučení držet okna zavřená – kvůli riziku polévání nebo házení předmětů od fanoušků.

Technologie pod kontrolou

V praxi se ukazuje, že některé technologie mohou být v dynamickém závodním prostředí spíše na překážku. „Řidiče učíme deaktivovat automatické brzdění (AEB), varování před opuštěním jízdního pruhu nebo parkovací senzory. Tyto funkce by mohly zasahovat do řízení v situacích, kdy je kolem vozidla velmi těsno,“ říká Leclere.

Jen pro vyvolené

Pohyb mezi cyklisty v závodním tempu není jen o technice – vyžaduje hluboké porozumění cyklistice samotné. Jak v roce 2022 v magazínu WeLoveCycling vysvětlil její editor Jan Hejna: „Není jiná možnost, než aby to byli bývalí profesionální cyklisté. Jen ti totiž znají specifika pohybu závodníků, dovedou vnímat změny tempa a číst reakce a záměry cyklistů.“ Všichni řidiči musejí získat speciální akreditaci od Mezinárodní cyklistické unie – tzv. „extra řidičák“, který se uděluje jen zkušeným jezdcům z menších závodů.

Stres, odpovědnost a adrenalin

Řízení na Tour je také velká psychická zátěž. „Kdybyste se třeba s někým z úniku zapletl do havárie, budete další den ve zprávách po celém světě,“ varoval tehdy řidič Staf Scheirlinckx. Pedro Horrillo, bývalý profesionální cyklista, doplňuje: „Na konci Tour míváme najeto tak 8 až 9 tisíc kilometrů. Někdy strávíme cestou na etapu třeba hodinu a půl, dalších pět hodin v závodě a pak zase hodinu a půl cestou do hotelu.“ A to nemluvíme o logistických výzvách, jako byl například přejezd přes tisíc kilometrů po úvodních etapách v Dánsku.

Vzpomínky na peloton

Mnoho řidičů jsou bývalí závodníci, a Tour tak pro ně zůstává emocionální záležitostí. „Když jedete na kole, je to mnohem náročnější na fyzičku. Ale kdybych si měl vybrat, asi bych si sedl sem do auta,“ uvedl s úsměvem jeden z nich, Paul Moucheraud. Jiní by raději vyměnili volant za řídítka – například Scheirlinckx přiznal: „Líbí se mi to i tak, ale upřímně, raději bych tu byl jako cyklista.“

Škoda na Tour de France

Tour de France je jednou z nejsledovanějších sportovních událostí na světě, udává se že závod sledují více než 3 miliardy diváků. Škoda Auto se tedy díky partnerství se závodem výrazně zviditelňuje. Francouzské značky prý na českou automobilku v její exkluzivní roli žárlí.

Škoda Auto oslavuje na letošním ročníku vrcholné cyklistické akce 130 let od svého založení v roce 1895, kdy zahájila činnost výrobou jízdních kol.

Česká automobilka poskytla pro Tour de France flotilu až 225 elektrifikovaných doprovodných vozidel, kterou tvoří plně elektrické a plug-in hybridní modely

Škoda Enyaq se střídá s vozem Superb jako „červený vůz“ ředitele závodu Christiana Prudhomma. Automobily slouží jako mobilní velitelské stanoviště a jsou podle toho vybaveny nejen nápadným zbarvením, ale také pokročilou komunikační technikou pro nepřetržité sledování dění na trati a výměnu informací s ostatními organizátory.

Oddělení Škoda Design již popatnácté dodá křišťálové trofeje pro vítěze celkové, bodovací a vrchařské klasifikace i pro nejlepšího mladého jezdce