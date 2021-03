Platnost řidičáků a technických prohlídek se prodlužuje, úřady a STK fungují

Evropské nařízení Omnibus II Navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady životních situací:

Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021. Nařízení je účinné od 6. března v celé Evropské unii. Na řidičské průkazy i na další dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských státech. Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Nyní je nahrazeno novou evropskou úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje na celou Evropskou unii.