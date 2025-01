První rok řidičáku od sedmnácti si odborníci chválí

Od ledna loňského roku se setkáváme s pojmem mentor a L17. A jeden bez druhého se neobejde. Aby mladý začínající řidič mohl legálně za volant, musí vždy u sebe mít mentora. Jde nejčastěji o rodiče, ale může to být kdokoli s řidičským průkazem, čistým bodovým kontem a dostatečnou praxí. Každý mladý řidič může mít až čtyři mentory, všichni ale musí být zaregistrovaní v Evidenční kartě řidiče.

„Uchazeči o řidičské oprávnění, kteří mají zájem o režim L17, se mohou přihlásit do autoškoly ještě před dovršením sedmnácti let (nejdřív ale v 15,5 letech). Po absolvování plnohodnotné řidičské průpravy a dovršení sedmnácti let mohou složit závěrečnou zkoušku, zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit. Jeden mentor může dohlížet na víc řidičů. Mentoři musí mít řidičské oprávnění nejméně deset let (posledních pět let nepřetržitě) a nesmí mít žádný trestný bod v bodovém hodnocení – stav bodového konta si mohou zdarma zkontrolovat přes Portál dopravy,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

„Sedmnáctiletí řidiči, kteří jezdí v doprovodu mentora, se dopouštějí výrazně méně přestupků než osmnáctiletí držitelé řidičského oprávnění. Novinku využívá dvacet procent řidičů, kteří se letos stali držiteli řidičského oprávnění,“ ohlásilo ministerstvo dopravy.

„Cílem L17 je umožnit odpovědným rodičům, aby provedli své děti prvními měsíci za volantem a pomohli jim stát se lepšími řidiči. Ukazuje se, že to v praxi má očekávaný efekt a sedmnáctiletí řidiči s mentory jezdí opravdu bezpečně,“ uvedl koncem loňského roku ministr dopravy Martin Kupka.

Mentoři mají k dispozici manuál Asociace autoškol a také aplikaci L17, které využívají například jako pomocníky při vedení a rozvíjení znalostí a dovedností mladého řidiče. Na webu Besipu najdou zájemci veškeré informace o L17 a novém bodovém systému. Besip také pravidelně pořádá kurzy bezpečné jízdy pro mentory, kde mohou své zlozvyky odbourat.

O zkušenostech s programem umožňujícím získání řidičského průkazu v sedmnácti letech pod vedením mentora budou v přímém přenosu na iDNES.cz diskutovat Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend řidičů ministerstva dopravy, Tomáš Neřold, vedoucí Besipu, Roman Budský, předseda expertní rady VIZE 0, Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR, a Allard Rustenhoven ze společnosti Nextbase.