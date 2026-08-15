Lukáš jen lehce povytáhne obočí: „Kdyby v tom cyklopruhu byl cyklista, tak je po něm.“ Vždyť tam žádný nebyl, zato v mém pruhu byla díra jak na mamuta. „Nezajímá, letíš.“
Je to neuvěřitelné, ale za dva roky to bude třicet let, co jsem získala řidičské oprávnění. Když jsem se pak poprvé pokoušela vyskákat maminčinou Škodou 120 ze dvora, moje zploditelka bledla. Dost jsem se bála, co se stane, až zjistí, že sice umím dopředu, zato jsem v autoškole ani jednou necouvala. Bude ze mě rázem doživotní chodec?
Všem silně doporučuju si naopak dát autoškolu právě v zimě. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.