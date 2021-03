Za volantem bez řidičáku i občanky? Do Senátu míří zákon o digitalizaci

Po více než ročním projednávání schválila Sněmovna takzvaný digitalizační balíček, který navazuje na dříve schválený zákon o právu na digitální službu. Ten se zabývá digitalizací státní správy a kromě jiného umožní řidičům jezdit jen s občanským průkazem a nestresovat se, zda u sebe mají vždy řidičský průkaz, za jehož absenci uděluje policie tisícové pokuty.

Zákon však musí ještě projít Senátem, v platnost by vstoupil od roku 2025. Návrh, aby odpadla povinnost vozit s sebou plastovou kartičku osvědčující o uděleném řidičském oprávnění, pochází od Pirátů.

„Pro občany bude jednou z největších změn zrušení povinnosti mít u sebe řidičák pro jízdy po Česku. Díky propojení databází s centrální evidencí řidičů bude stačit občanka,“ vysvětlil pirátský poslanec a předseda podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant. Při cestách do zahraničí by tak byl řidičský průkaz nadále potřeba.

Návrh však zřejmě projde úpravou, protože už nyní zákon nenařizuje nosit u sebe občanku. „Usilujeme i o to, aby řidiči u sebe nemuseli mít ani techničák. Víme, že není potřeba s sebou nosit občanský průkaz a chceme, abychom se dostali do fáze, kdy si policista při kontrole veškeré údaje o řidiči či vozidle zjistí sám z databáze,“ uvedl Profant pro magazín auto-mania.cz.

Řidičům tak nejspíš zůstane řidičák doma, ale čerstvým šoférům budou kartičky potvrzující oprávnění řídit podle všeho nadále vydávány. Ty se totiž budou řidičům hodit pro cesty do zahraničí.

Také zatím není jasné, jak by řidiče policista bez povinného řidičského a občanského průkazu identifikoval, aby mohl jeho údaje v databázi ověřit. „Je velmi důležité, jakým způsobem by policisté řidiče bez řidičského a občanského průkazu identifikovali tak, aby řidič nemohl systém obejít či se vymlouvat na podobného člověka a podobně. To vše je potřeba opravdu velmi pečlivě vychytat. Jinak ale s takovými kroky souhlasím. Pokud takový zákon projde, bude to zjednodušení pro celý systém,“ kvituje informace o novince expert na bezpečnost Roman Budský z Platformy Vize 0.

Dodal, že v dnešní době lidé běžně přesedají z vozu do vozu a neustále se přemisťují z místa na místo, ale přitom s sebou musí nosit balík karet, kterými je třeba se prokazovat. Jednotný systém bez fyzických dokladů by v době elektronického bankovnictví podle Budského mohl být pro mnohé řidiče úlevou.

„Jen to, že u sebe aktuálně nemáte řidičák, ač jej vlastníte a vše je v pořádku, je vydání zbytečných dvou tisíc korun. Policie přístup k centrálnímu systému má. Ostatně, ověřuje si v něm údaje z řidičského průkazu, jako je řidičská skupina, zdravotní omezení a podobně,“ doplnil pro iDNES.cz Budský s tím, že obě strany by si takto během kontroly ušetřily čas i formální zátěž.