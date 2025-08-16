Jobs.cz, největší český kariérní portál, který pomáhá lidem najít práci a zaměstnavatelům zaměstnance, totiž uveřejnil nabídku profese, která by vám mohla víc než sedět. Na následujících šest měsíců, a dost možná i na delší dobu, by vám mohla změnit život. Tím, že by vás posadila za volant snímacího vozu. Takového, který během jízdy kamerami a senzory pořizuje obrazový záznam pro StreetView mapy.
Co by se od vás očekávalo? Vzhledem k tomu, že jde o práci zpoza volantu, tak docela předvídatelně řidičské oprávnění skupiny B. A ideálně aspoň pět let řidičských zkušeností, které můžete doložit tím, že jste jezdili bez nehod. Dále byste měli vládnout angličtinou (minimálně na úrovni B2), protože v ní povedete interní komunikaci s centrálou. Své jazykové dovednosti si osvěžíte i prakticky, během cest do zahraničí v rámci EU.
Přesně tak, teritoriem řidičů snímacích vozů bude celá Evropa. Takže se od vás očekává i ochota cestovat a solidní orientační dovednosti. Rovněž byste neměli být úplně marní při práci s technikou. Přece jen, budete obsluhovat software kamerového systému. S nímž vás samozřejmě zaměstnavatel během zácviku ještě zaškolí.
A co z toho budete mít? Když to klapne a padnete si se zaměstnavatelem do noty, tak firemní osobní vůz včetně snímací techniky pro pořizování záznamů a panoramat v 3D kvalitě a firemní telefon. Zlákat by vás ale mohlo i nerovnoměrné rozvržení jinak docela pružné pracovní doby. Plus tedy nějaké ty peníze k tomu, stravné a diety, a tak podobně.
Byť to inzerát přímo nezmiňuje, mohlo by vás k výkonu tohoto zaměstnání motivovat i to, že po sobě zanecháte téměř trvalou stopu v digitálním světě. Nenápadným způsobem byste mohli přispět k tomu, že zmapujete svět kolem nás, a vytvoříte jeho virtuální obraz.
Pokud se dnes trápíte coby závozník nebo doručovatel zásilek, možná to chce změnu. Při práci na StreetView by se totiž vaším cílem stala sama cesta.