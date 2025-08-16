Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Radomír Dohnal
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve vlastním tempu? Pak se možná právě pro vás na trhu práce vylíhla naprosto perfektní nabídka zaměstnání.
Práce snů? Jak se to vezme. Jisté je, že tahle pracovní příležitost právě...

Práce snů? Jak se to vezme. Jisté je, že tahle pracovní příležitost právě přijíždí. | foto: Profimedia.cz

Jobs.cz, největší český kariérní portál, který pomáhá lidem najít práci a zaměstnavatelům zaměstnance, totiž uveřejnil nabídku profese, která by vám mohla víc než sedět. Na následujících šest měsíců, a dost možná i na delší dobu, by vám mohla změnit život. Tím, že by vás posadila za volant snímacího vozu. Takového, který během jízdy kamerami a senzory pořizuje obrazový záznam pro StreetView mapy.

Co by se od vás očekávalo? Vzhledem k tomu, že jde o práci zpoza volantu, tak docela předvídatelně řidičské oprávnění skupiny B. A ideálně aspoň pět let řidičských zkušeností, které můžete doložit tím, že jste jezdili bez nehod. Dále byste měli vládnout angličtinou (minimálně na úrovni B2), protože v ní povedete interní komunikaci s centrálou. Své jazykové dovednosti si osvěžíte i prakticky, během cest do zahraničí v rámci EU.

Lákalo by vás jezdit s autem, které pořizuje obrazový záznam pro StreetView mapy?

Přesně tak, teritoriem řidičů snímacích vozů bude celá Evropa. Takže se od vás očekává i ochota cestovat a solidní orientační dovednosti. Rovněž byste neměli být úplně marní při práci s technikou. Přece jen, budete obsluhovat software kamerového systému. S nímž vás samozřejmě zaměstnavatel během zácviku ještě zaškolí.

A co z toho budete mít? Když to klapne a padnete si se zaměstnavatelem do noty, tak firemní osobní vůz včetně snímací techniky pro pořizování záznamů a panoramat v 3D kvalitě a firemní telefon. Zlákat by vás ale mohlo i nerovnoměrné rozvržení jinak docela pružné pracovní doby. Plus tedy nějaké ty peníze k tomu, stravné a diety, a tak podobně.

Byť to inzerát přímo nezmiňuje, mohlo by vás k výkonu tohoto zaměstnání motivovat i to, že po sobě zanecháte téměř trvalou stopu v digitálním světě. Nenápadným způsobem byste mohli přispět k tomu, že zmapujete svět kolem nás, a vytvoříte jeho virtuální obraz.

Pokud se dnes trápíte coby závozník nebo doručovatel zásilek, možná to chce změnu. Při práci na StreetView by se totiž vaším cílem stala sama cesta.

