Chyba v překladu. Řidiči na vyšetření srdce nemusí, ministerstvo tlumí paniku

Začátkem roku se z resortu zdravotnictví dostala informace týkající se zdravotních prohlídek spojených s možností řídit. Takové prohlídky dělají obvodní lékaři, ovšem podle novinky komunikované jak specialisty, tak ministerstvem bylo dáno, že ti, kteří mají vysoký krevní tlak, srdeční vady nebo jsou po operaci chlopně, budou muset pro potvrzení ještě ke specialistovi, tedy na kardiologii. Jenomže to od začátku mělo několik háčků.

V prvé řadě je faktem, že řada lidí léčí úspěšně vysoký krevní tlak jen s podporou obvodního lékaře. Tací by si tedy museli najít specialistu. A i ti, kteří jej mají moc dobře ví, že objednací lhůty nejsou z nejkratších. A to vše by znamenalo i to, že i dobře zaléčený pacient by bez razítka od specialisty nemohl za volant. A jen pro doplnění, ti, kteří by byli bývali museli ke specialistovi, jsou i ze skupin pacientů s ischemickou srdeční chorobou, těch, kteří mají příznaky anginy pectoris, ale i těch s transplantovaným srdcem.

A novinka se neměla týkat jen seniorů, kteří na pravidelné kontroly k obvodnímu lékaři ze zákona musí od 65 let povinně. Vše se mělo týkat i žadatelů o řidičák. Ministerstvo zdravotnictví mělo za to, že novinka bude aplikována u všech, včetně těch, u kterých podle lékaře došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Pokud by vám tedy lékař při kontrole naměřil vysoký tlak, mluvilo se o hodnotě 180/110 a vyšší, bude vás muset poslat ke specialistovi a zakázat řídit.

Ministerstvo zdravotnictví sice zaznamenalo minimálně zvednuté obočí pacientů a lékařů, přičemž řada z nich se novinkou ani nezačala řídit, ale hájilo se tím, že vše konzultovalo s odbornou kardiologickou společností, a navíc musí přesně zapracovat znění evropské směrnice. Jenomže vše je jinak.

Špatný překlad

Hned začátkem února došlo v návaznosti na tuto směrnici k jednaní ministra zdravotnictví Vlastimila Válka s předsedou kardiologické společnosti Petrem Ošťádalem a předsedou Sdružení ambulantních specialistů Zorjanem Jojkem. A výsledek? Zjednodušeně řečeno to celé bylo špatně pochopeno a přeloženo.

„Došlo v praxi k určitým nedorozuměním a výkladovým nejasnostem, a to především díky špatnému oficiálnímu překladu evropské směrnice, který dělá EU. Podle názoru ministerstva zdravotnictví (MZ) praktik samozřejmě nemusí posílat každého žadatele s problémy se srdcem ke kardiologovi. Aby nedocházelo k nejasnostem, MZ vydá v nejbližší době jasné výkladové stanovisko a také bude upravena tato vyhláška, především dojde k nápravě nepřesností v překladu. Žadatelům nehrozí postih ani nějaká újma,“ popsal pro iDNES.cz tiskový mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Senioři za volantem

Jsme v druhé polovině února a žádné stanovisko zatím k dispozici není. Jediné, co je jasné, jsou stále zmatky, protože směrnice de facto platí.