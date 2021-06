Češi by měli zvolnit, jinde jsou ohleduplnější, říká oceněný řidič autobusu

Co je největší nešvar na českých silnicích?

Jednoznačně rychlost. Řidiči zbytečně riskují. Chtělo by to, aby byli ohleduplnější a měli víc trpělivosti. A druhý nejhorší prohřešek? Mobily. Lidi řídí a píšou u toho zprávy. Když budou telefonovat s handsfree, dejme tomu, i když tím taky ztrácejí řidičskou pozornost. Ale kolikrát jsem potkal šoféry s telefonem u ucha nebo jsem viděl, jak něco mačkají na telefonu. Problém je taky alkohol u řidičů. Lidi by si měli uvědomit, že základ je, aby se dostali domů k rodinám. Ti starší většinou takoví nejsou, hodně to dělají mladí.

My profíci musíme chodit na přezkoušení, i když bychom to ani nepotřebovali. Normální řidiči na žádné testy nemusí. Možná by nebylo špatné, kdyby lidi chodili jednou za čas na psychotesty. Robert Dušek řidič autobusu