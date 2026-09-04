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Americké automobilky vyzývají Kongres k zákazu čínských aut

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  16:54
Skupina reprezentující významné automobilky vyzvala americký Kongres, aby do konce roku schválil zákon, který by trvale zabránil čínským vozům v přístupu na trh ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Reuters.

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„Čínské automobilky právě teď zaplavují svět subvencovanými vozy,“ uvedl šéf Aliance pro automobilové inovace John Bozzella v dopise adresovaném Kongresu, ke kterému agentura Reuters získala přístup.

„V USA se to zatím neděje, vzhledem k rozsahu a naléhavosti této hrozby vás však vyzýváme, abyste letos přijali zákaz čínských vozů,“ dodal.

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Aliance pro automobilové inovace zastupuje téměř všechny velké automobilky působící ve Spojených státech, včetně firem General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda a Stellantis. Obchodní výbor amerického Senátu v červenci schválil návrh, který má zpřísnit restrikce vůči čínským automobilkám mířícím na trh v USA.

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Jeho konečné schválení však stále naráží na překážky, píše Reuters. Podle Bozzelly by schválení návrhu vyslalo jasný signál, že „čínská strategie zaměřená na ovládnutí globální automobilové výroby narazí na reakci americké vlády v zájmu národní bezpečnosti“.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu se vyslovilo proti tomuto návrhu a uvedlo, že Peking zrušil restrikce na zahraniční investice do výroby a „zůstává otevřený mezinárodním výrobcům automobilů, kteří tak mohou plně těžit z obrovského čínského trhu“. „Tesla, Buick, Toyota a Ford jsou v Číně zavedenými značkami,“ dodalo.

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Čínští výrobci automobilů v uplynulých letech výrazně posílili své pozice na domácím trhu na úkor zahraničních konkurentů. V poslední době navíc začínají výrazněji pronikat také na zahraniční trhy, včetně Evropy. To působí problémy evropským výrobcům, například německému automobilovému koncernu Volkswagen. Dozorčí rada Volkswagenu schválila rozsáhlý restrukturalizační plán, jehož součástí je mimo jiné zrušení 50 tisíc pracovních míst.

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