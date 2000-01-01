náhledy
Když se řekne 200 milionů za kilometr, tak hrozně to nezní. Jenže ta suma je uvedena v eurech, což cenu dopravní tepny budované na ostrově Réunion posouvá někam k pěti miliardám korun. Za každých tisíc metrů délky. Toto stavební dílo přitom není unikátní jen svými náklady, ale též užitou technologií.
Autor: Profimedia.cz
České dálnice nemají ve světě zrovna lichotivé renomé. Nestavíme je totiž ani rychle, ani lacině. A s jejich kvalitou to taky umí být všelijaké. Zvlášť když ji nebudeme porovnávat s Evropou ve směru na východ ke Košicím.
Autor: Profimedia.cz
Ale ani z toho, že se průměrná smluvní cena výstavby jednoho kilometru české dálnice někde na zelené louce pohybuje mezi 300 až 350 miliony korun bez DPH, nemůžeme brát míru na světový rekord. Ten totiž leží úplně jinde.
Autor: Rémih, Creative Commons
Kde? Formálně sice na území Francie, ale přesto daleko od pevninské Evropy. Až v Indickém oceánu, na ostrově Réunion. Nebo spíš těsně vedle něj. Fenomenální Nouvelle Route du Littoral, tedy Nová pobřežní silnice, se pobřeží totiž příliš nedotýká.
Autor: Profimedia.cz
Vine se podél něj, ale z hladiny oceánu moc do souše ostrova nezasahuje. Svými masivními pilíři ostrov jen lemuje. Vlastně to není ani tolik silnice, jako spíš viadukt. Z větší části své dvanáctikilometrové trasy se vznáší nad vlnami.
Autor: Profimedia.cz
Projekt Nouvelle Route du Littoral vznikl jako reakce na nebezpečnou pobřežní silnici RN1, vedoucí po pobřeží Réunion. Její původní trasa totiž vedla pod strmými vulkanickými útesy, odkud pravidelně padaly kameny a sesouvaly se celé části svahů.
Autor: franek2, Creative Commons
Silné vlny Indického oceánu na staré RN1 často způsobovaly uzavírky, což komplikovalo spojení mezi hlavním městem Saint-Denis a přístavem La Possession. Nová silnice tento problém řeší. Ovšem s náklady, které by stačily na pořízení hned několika menších ostrovů.
Autor: Profimedia.cz
Původní plán počítal s kombinací viaduktu a uměle vytvořených násypů z kameniva. Ale narazil. Především na nedostatek vhodného kamene v místních lomech. Kvůli tomu museli projektanti část násypů nahradit dalším mostním úsekem, což výrazně zvýšilo cenu i dobu výstavby.
Autor: Profimedia.cz
V raných studiích se přitom nepočítalo jen s viaduktem a násypy. Ve hře byla i možnost vést dopravu tunelem pod oblastí La Montagne. Nakonec ale převážila varianta vedení trasy nad oceánem, která byla považována za bezpečnější vůči sesuvům a dlouhodobě provozně spolehlivější.
Autor: Rémih, Creative Commons
Nová silnice dnes patří mezi nejdražší dopravní stavby planety, protože cena jednoho kilometru přesahuje 200 milionů eur. V přepočtu jde o více než pět miliard korun za kilometr, což násobně převyšuje náklady jakékoliv běžné evropské dálnice.
Autor: Profimedia.cz
Obrovskou část rozpočtu spolykala už samotná skutečnost, že výstavba probíhá prakticky v otevřeném oceánu. Proto bylo třeba vyvinout řadu speciálních technologií, potřebných k realizaci projektu v extrémních podmínkách.
Autor: Rémih, Creative Commons
Inženýři navrhli stavbu tak, aby vydržela minimálně sto let provozu. Monolitická konstrukce přežije desetimetrový příboj, cyklóny o rychlosti přesahující 200 kilometrů v hodině. Mostní pilíře i vozovka zvládá dlouhodobé působení mořské soli, která výrazně urychluje korozi běžných materiálů.
Autor: Profimedia.cz
Každý z osmačtyřiceti masivních pilířů, které těleso cesty nad vodou nesou, musel být do mořského dna usazen s milimetrovou přesností. Posloužilo k tomu speciální samohybné plavidlo, Zourite. To na své palubě neslo betonové díly vážící tisíce tun.
Autor: Profimedia.cz
Právě nutnost vyvinout takové „neuvěřitelné“ konstrukční technologie vynesla cenu do astronomických výšin.
Autor: Profimedia.cz
Velký důraz byl kladen také na ochranu místní biodiverzity, mořských živočichů. Během stavebních prací byly používány podvodní protihlukové clony, jež měly omezit rušení velryb. Speciálně navržené osvětlení zároveň minimalizovalo dezorientaci mořských želv a ohrožených ptáků při migracích.
Autor: Profimedia.cz
Celý viadukt je dutý a uvnitř něj se nachází servisní galerie, určená pro techniky a inspektory. Ti se mohou pohybovat elektrickými vozíky přímo uvnitř konstrukce a kontrolovat stav předpjatého betonu. Tento model umožňuje dlouhodobý monitoring bez nutnosti omezovat provoz „na povrchu“.
Autor: Rémih, Creative Commons
Stavba byla slavně zahájena koncem roku 2013, ale s jejím dokončením to už tak slavné není. Termín dohotovení byl původně očekáván v roce 2020. Tahle optimistická vize se už dávno rozplynula. A hotovo stále není.
Autor: Titiréunion, Creative Commons
Také náklady povyskočily. Z původních 130 milionů eur za kilometr až ke 200 milionům eur. První velký úsek byl zprovozněn v srpnu 2022, avšak kvůli nutnosti nahradit zbytek trasy druhým viaduktem se finální propojení celého díla odsunulo někam k roku 2030.
Autor: Profimedia.cz
Definitivní rozhodnutí nahradit část plánovaných násypů dalším viaduktem ovlivnil i cyklón Batsirai, který udeřil roku 2022. Silné vlny tehdy poškodily části pobřežních konstrukcí, zatímco hotový viadukt jimi zůstal prakticky nedotčený.
Autor: Profimedia.cz
Původní rozpočet projektu počítal s částkou kolem 1,6 miliardy eur. Nejnovější odhady už ale mluví přibližně o 2,5 miliardy eur, především kvůli změnám projektu, ekologickým omezením a zpoždění stavby. Pořád to není definitivní cena.
Autor: Profimedia.cz
Výstavbu nekomplikovala jen příroda, ale i právní spory a vyšetřování některých zakázek. Francouzská média opakovaně upozorňovala na soudní tahanice, enormní vícenáklady a neúměrné požadavky stavebních firem. Když vzduchem létají stamiliony, korupce není nikdy daleko.
Autor: Chaoborus, Creative Commons
V senzačních titulcích o nejdražší silnici světa často nezaznívá, že mnoho jiných možností se na Réunion vlastně nenabízelo. Původní silnici RN1 využívalo každý den 85 000 automobilů, byla to klíčová dopravní a zásobovací tepna, spojující sever se západem ostrova.
Autor: franek2, Creative Commons
Pokud byla stará silnice uzavřena kvůli sesuvům nebo vlnobití, nákladní doprava musela ostrov objíždět alternativní trasou, která byla přibližně desetkrát delší. To pro ostrovní ekonomiku představovalo zásadní problém.
Autor: Peter Wood, Creative Commons
K úplnému dokončení zbývá položit ještě několik kilometrů asfaltu, ale už nyní je jasné, že se díváme na to dosud nejdražší silniční dílo planety. A ptát se, kdy tedy opravdu bude Nouvelle Route du Littoral hotová? To je v takové „rekordní“ souvislosti skoro až netaktní.
Autor: Profimedia.cz